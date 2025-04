Kaczyński pochwalił się banerem Nawrockiego. W sieci zawrzało

„Państwo też mogą włączyć się w kampanię – udostępniając miejsce lub dokonując wpłaty na konto komitetu wyborczego. Zwyciężymy!” – kontynuował Jarosław Kaczyński w dalszej części wpisu.

Kaczyński wywiesił baner Nawrockiego. Burza w sieci

Deklaracja wsparcia dla Nawrockiego natychmiast spotkała się z szerokim odzewem w sieci. Internauci zaczęli publikować fotografie własnych ogrodzeń i balkonów z umieszczonymi materiałami wyborczymi. Dla sympatyków PiS było to zaproszenie do wspólnej mobilizacji. Nie zabrakło również głosów ze strony polityków.

Były prezes Orlenu i wójt Pcimia, Daniel Obajtek, udostępnił post prezesa PiS, komentując go krótko: „Jedyny słuszny kandydat!”.

Z kolei Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej zareagował uszczypliwie, pisząc: „Bardziej by pasował do balkonu…” i załączając zdjęcie znane z publikacji „Super Expressu” z 21 sierpnia 2018 r., przedstawiające balkon willi Jarosława Kaczyńskiego, na którym wisiało pranie.

Kto stoi za kandydaturą Karola Nawrockiego?

Karol Nawrocki to obecny prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Jego kandydatura na prezydenta została ogłoszona przez PiS w marcu 2025 roku. W partii uchodzi za zaufanego człowieka Jarosława Kaczyńskiego i symbol polityki historycznej, która od lat jest jednym z fundamentów ideologicznych PiS.

Nawrocki promowany jest jako kandydat „wartości”, historyk z misją, który – według jego zwolenników – będzie kontynuował linię obrony suwerenności Polski i tradycyjnych wartości.

Ożywienie kampanii w terenie

Nieprzypadkowo to właśnie Jarosław Kaczyński, a nie sam kandydat, rozpoczął nowy etap kampanii. Wpis prezesa PiS miał za zadanie uaktywnić elektorat partii i pokazać, że lider nie tylko popiera, ale wręcz osobiście zaangażował się w walkę o Pałac Prezydencki.

Baner na płocie Kaczyńskiego to nie gest symboliczny, ale przede wszystkim sygnał – kampania PiS ma być prowadzona oddolnie, z pomocą zwykłych obywateli. To powrót do korzeni, gdzie kluczowe było zaangażowanie lokalnych działaczy i sympatyków.

Wpis Kaczyńskiego miał być impulsem do intensyfikacji kampanii. Profil @Nawrocki25 zaczęły udostępniać dziesiątki użytkowników. Coraz więcej banerów pojawia się też na prywatnych posesjach w mniejszych miejscowościach i na wsiach – które uznawane są za tradycyjny bastion poparcia dla PiS.

Nawrocki chętnie odwiedza lokalne społeczności, spotyka się z kombatantami i nauczycielami historii. Występuje z przesłaniem o „potrzebie przywrócenia pamięci narodowej jako fundamentu jedności Polaków”. Jak sam podkreśla, chce być „głosem tych, którzy przez lata byli wykluczani z życia publicznego”.

Wyniki sondaży: wyzwanie przed kandydatem PiS

Choć medialna ofensywa PiS trwa, najnowsze sondaże nie są jeszcze powodem do euforii. Według badania IBRiS dla „Polityki” Rafał Trzaskowski – kandydat Koalicji Obywatelskiej – prowadzi z poparciem 30,4%. Karol Nawrocki uzyskał 24,9%, a trzeci w zestawieniu jest Sławomir Mentzen z Konfederacji z wynikiem 12,9%.

Jeszcze mniej optymistyczny dla Nawrockiego jest sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski – 33,5% dla Trzaskowskiego, 25,5% dla Nawrockiego i 15,7% dla Mentzena.

W przypadku II tury starcia Trzaskowski–Nawrocki przewaga kandydata KO jest wyraźna. Z danych Opinia24 dla RMF FM wynika, że Trzaskowski mógłby liczyć na 52,4% głosów, podczas gdy Nawrocki – na 41,6%.

