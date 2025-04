W czwartek 24 kwietnia w okolicach miejscowości Suchy Dwór w powiecie wrocławskim na Dolnym Śląsku doszło do niebezpiecznego zdarzenia. W trakcie prac w rejonie głównej drogi doszło do uszkodzenia rury gazowej. Na miejsce wezwano Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, łącznie 11 zastępów.

Ewakuacja na Dolnym Śląsku. To efekt awarii rury gazowej

– Firma robiła przekop pod jezdnią i trafiła w rurę gazową, prawdopodobnie jest to gazociąg średniego ciśnieni, która została rozszczelniona. Nie doszło do wybuchu ani pożaru, ale ulatniał się gaz — tłumaczył Piotr Szwiec z Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu.

W związku z awarią, konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców i pracowników. Służby przekazały, że w wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.

facebook

Awaria na Dolnym Śląsku. Nie ma poszkodowanych

Piotr Szwiec zapewnił, że służby mają sytuację pod kontrolą. – Ulatniający się gaz został już zamknięty. Mamy rozstawione dwie kurtyny wodne, które ograniczają rozprzestrzenianie się chmury gazowej i ją troszkę rozrzedzają – tłumaczył przedstawiciel straży pożarnej.

Kierowcy przejeżdżający przez okolicę musieli się liczyć ze sporymi utrudnieniami. Ulica Wrocławska w Suchym Dworze była zablokowana w dwóch kierunkach, a służby wyznaczyły strefę niebezpieczną. –

Czytaj też:

Tragiczne doniesienia z Legnicy. Nie żyje kobietaCzytaj też:

Groźnie wyglądający wypadek na autostradzie A4. Spłonęły dwa auta