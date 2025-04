To kardynał Dziwisz usłyszał od papieża Franciszka o Polsce. „Ubolewał”

Papież Franciszek odszedł w poniedziałek w wieku 88 lat. Pogrzeb Ojca Świętego odbędzie się w sobotę. W środę ciało biskupa Rzymu zostało przeniesione z Domu Świętej Marty do Bazyliki Świętego Piotra, gdzie hołd oddawać mu mogą wierni.

Kardynał Dziwisz wspomina papieża Franciszka

W uroczystości przeniesienia ciała papieża Franciszka udział brał kardynał Stanisław Dziwisz. W rozmowie z Vatican News duchowny opowiedział o udziale Ojca Świętego w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Wówczas przez blisko tydzień mieszkał w pałacu arcybiskupim przy Franciszkańskiej 3. – Podziwialiśmy go w oknie papieskim – wspomina Dziwisz.

– Jeszcze kiedy rano wszyscy spali, on już chodził po korytarzach i modlił się. Siostry mu chciały sprzątać mieszkanie, a on sam sobie prał skarpetki. Szedł do łazienki, chcąc wyprać to, co miał. Wszystko sobie sam prał. Absolutnie miał ducha franciszkańskiego – opowiada duchowny.

Papież Franciszek był pozytywnie zaskoczony wizytą w Krakowie

Jak wspomina Dziwisz, Ojciec Święty był zaskoczony ilością młodzieży i „bardzo mocno i pozytywnie przeżył Światowe Dni Młodzieży w Krakowie”. – Przecież przyjechały ponad dwa miliony – przypomina kardynał. Poza młodzieżą obecnych było około tysiąca biskupów i kardynałów.

– Widziałem, że jak Papież przyjechał do Krakowa, był trochę taki niepewny, co tam zastanie. Kiedy jednak zobaczył te tłumy młodzieży, entuzjazm, wielki porządek, wspaniałą liturgię, to przekonał się, że to jest kraj, gdzie Kościół jest żywy, gdzie panuje kultura i miłość do papieża – relacjonuje Vatican News Dziwisz.

Papież właśnie z takim nastawieniem miał wyjechać z Krakowa i to nastawienie miało mu zostać w sercu. – Mogę to absolutnie potwierdzić, bo przecież parę razy byłem osobiście u niego, jeszcze niedawno – zaznaczył kardynał.

„Franciszek miał też zawsze zaufanie do Polski”

Dziwisz zwrócił także uwagę na to, że Ojciec Święty był zainteresowany tym, co dzieje się w Polsce, oraz że ubolewał nad tym, że są w naszym kraju postawy nieżyczliwe wobec Kościoła. – Pytał: „co z tą Polską się dzieje?” – wspomina kardynał.

– Ale Franciszek miał też zawsze zaufanie do Polski, wiedział, że Polska była zawsze wierna Kościołowi i wierna papieżowi. Polska nigdy nie zdradziła Piotra. Zawsze była mu wierna i do końca pozostała mu wierna – zaznaczył.

Czytaj też:

Kto pojawi się na pogrzebie papieża Franciszka? Długa lista przywódcówCzytaj też:

Ks. Boniecki o pontyfikacie papieża Franciszka. Padły wymowne słowa