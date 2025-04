Zgon młodego mężczyzny na SOR. Prokuratura i policja wydały komunikaty

W nocy z 18 na 19 kwietnia w Wąbrzeźnie (woj. kujawsko-pomorskie) przechodząca kobieta zauważyła młodego mężczyznę, który nietypowo się zachowywał i był agresywny wobec samego siebie uderzając głową o podłoże. W związku z tym zadzwoniła na numer alarmowy sugerując, że 18-latek znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych. O stanie zdrowia i zachowaniu Piotra S. zostali powiadomieni jego ojciec i 54-letnia babcia.

Rodzice mężczyzny próbowali go uspokoić, m.in. siadając na 18-latku – relacjonuje Prokuratura Okręgowa w Toruniu i Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy. Na miejscu zdarzenia pojawiła się policja, która użyła wobec Piotra S. siły fizycznej, zakuła go w kajdanki i umieściła w karetce. Mężczyzna został położony na noszach i przypięty pasami. Ratownicy medyczni w towarzystwie funkcjonariuszy udali się do szpitala w Grudziądzu.

Stracił przytomność podczas podróży do szpitala. 18-latek z Wąbrzeźna zmarł

18-latek podczas podróży był bardzo pobudzony i niespokojny. Próbował się oswobodzić się z pasów i pewnym momencie stracił przytomność. Doszło do nagłego zatrzymania krążenia, w związku z czym podjęto reanimację Piotra S. W trakcie resuscytacji mężczyzna został przekazany na Szpitalny Oddział Ratunkowy. 18-latka nie udało się jednak uratować.

Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji pod nadzorem prokuratora w ramach czynności procesowych m.in. odebrali zeznania od ujawnionych świadków, zabezpieczyli nagranie z przebiegu interwencji w Wąbrzeźnie oraz przeprowadzili oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok Piotra S., do której to czynności dopuszczono matkę mężczyzny. Ze wstępnych wyników sekcji zwłok wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowo-oddechowa – podała prokuratura.

Zgon Piotra S. na SOR. Prokuratura wydała komunikat

U mężczyzny ujawniono zasinienia na przedramionach i otarcia na nadgarstkach i kolanach oraz liczne powierzchowne zadrapania i otarcia na twarzy. Nie stwierdzono siniaków na wewnętrznej stronie czaszki, nie ujawniono jakichkolwiek złamań i zmian urazowych w obrębie szyi i karku. Pobrano również krew do badań na obecność alkoholu i badań toksykologicznych oraz próbki włosów. Zabezpieczono także wycinki narządów wewnętrznych do badań histopatologicznych.

Policja podkreśliła, że trwa wewnętrze postępowanie wyjaśniające, ale na tym etapie można stwierdzić, że „nie doszło do nieprawidłowości” w działaniach funkcjonariuszy. Policjanci, którzy podejmowali interwencję mieli odpowiednio 12 i osiem lat służby. Jak zaznaczono w lutym 2025 r. „przeszli specjalistyczne szkolenie w zakresie podejmowania interwencji i reagowania na niestandardowe zachowania osób”.

