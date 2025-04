Znany ksiądz o wątpliwościach po śmierci papieża Franciszka. „Nie można wierzyć w takie przesądy”

Jeden z internautów zapytał ks. Sebastiana Picura „o co chodzi z przepowiednią św. Malachiasza”. „Dlaczego ludzie interpretują koniec świata z ciemnoskórym papieżem? Czy te wnioski to bujda, czy prawda?” – dodał. „Proszę w to nie wierzyć i zachować pokój serca. Takie ‘przepowiednie’ są związane z ludzkimi domysłami i przesądami” – wyjaśnił znany ksiądz z TikToka.

Duchowny rozwinął wątek w kolejnym filmie. – W XII wieku mnich Malachiasz spisał imiona i cechy ostatnich papieży. Według jego wyliczeń zmarły papież Franciszek miał być ostatnim. Według wizji Malachiasza ostatni papież miał być nazwany Piotrem Rzymianinem, który miał doprowadzić do upadku Kościoła i końca świata. Inne wersje tej bardziej legendy niż przepowiedni mówiły, że ostatni papież miał być osobą czarnoskórą – zaczął ks. Picur.

– Tego rodzaju legendy co jakiś czas były wymyślane po to, aby szukać sensacji i wpływać na decyzje innych. Ta sama legenda była przytaczana po śmierci Jana Pawła II i wyborze Benedykta XVI, który w swoim herbie miał postać ciemnoskórą. Nikt z ludzi nie zna daty końca świata, tylko sam Pan Bóg. Jeżeli słyszymy, że ktoś podaje konkretne daty, konkretne osoby związane z końcem świata, to na pewno nie jest to prawda – kontynuował znany ksiądz.

– Naszym zadaniem jest być w bliskiej relacji z Panem Jezusem, który w nasze serca wlewa pokój, nadzieję i miłość. Kościół należy do Pana Jezusa i to on nim ostatecznie kieruje przez powołanych przez siebie ludzi. A my módlmy się o zbawienie dla papieża Franciszka i dobry wybór jego następcy, który będzie zgodny z bożą wolą – podsumował duchowny z TikToka.

Ks. Picur omówił też „kolejną przepowiednię związaną z ostatnim papieżem i końcem świata”. – W rzymskiej bazylice Świętego Pawła znajdują się portrety wszystkich dotychczasowych papieży. Legenda głosi, że gdy zabraknie miejsca na ich wizerunki, to nastąpi koniec świata. Na ścianie, gdzie znajduje się portret papieża Franciszka, pozostało ostatnie miejsce. Czy zatem kolejny papież będzie już ostatnim? – zagaił znany ksiądz.

– Tak naprawdę jest to kolejna legenda, która ma prowadzić do sensacji i wzbudzenia lęku. W rzeczywistości na przyległej ścianie znajdują się kolejne puste miejsca na następne wizerunki papieży? Oznacza to, że nie można wierzyć w takie przesądy, a losy świata trzeba zawierzyć Panu Jezusowi. My trwamy przy Chrystusie, który jest naszą nadzieją i zbawieniem – zakończył ks. Picur.

