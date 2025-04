Minimalna przewaga Trzaskowskiego nad Nawrockim. Takiego sondażu jeszcze nie było

Wczorajsze badanie OGB dotyczące I tury wyborów prezydenckich wskazuje, że topnieje przewaga Rafała Trzaskowskiego nad Karolem Nawrockim. Na wiceszefa Platformy Obywatelskiej, który ciągle jest na czele listy, chce zagłosować 34,11 proc. ankietowanych. Z kolei Karol Nawrocki uzyskał wynik 30,76 proc. OGB zaprezentowała dziś kolejne badanie – tym razem odnoszące się do II tury.

Nowy sondaż wyjątkowo dobitnie pokazuje zarówno zwolennikom kandydata KO, jak i sympatykom kandydata obywatelskiego z poparciem PiS, jak bardzo liczy się każdy głos.

Niska różnica w II turze?

Trzaskowski o włos przed Nawrockim – tak można najkrócej podsumować najnowsze dane Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. W sondażu różnica między kandydatami zmniejszyła się do zaledwie 0,6 punktu procentowego, co odpowiada około 100 000 głosów. To najmniejszy dystans między Trzaskowskim a Nawrockim, jaki dotąd odnotowano w badaniach tej pracowni.

Prezydent Warszawy, ubiegający się o urząd głowy państwa, mógłby liczyć w II turze na 50,3 proc. głosów. Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej i kandydat z obywatelskiego środowiska wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, uzyskałby 49,7 proc. To wynik, który stawia obóz rządzący w pozycji realnego konkurenta w walce o Pałac Prezydencki.

Kontrastowe dane z IBRiS: większa przewaga kandydata KO

Zupełnie inną perspektywę daje sondaż IBRiS, opublikowany dzień wcześniej przez Polskie Radio 24. Wynika z niego, że dystans między Trzaskowskim a Nawrockim jest znacznie większy.

„Gdyby wybory prezydenckie 2025 odbyły się w najbliższą niedzielę, kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski mógłby liczyć na 33,2 proc. głosów, a popierany przez PiS Karol Nawrocki na 25,6 proc. poparcie. Trzeci wynik należy do Sławomira Mentzena. Chęć głosowania na kandydata Konfederacji deklaruje 11,5 proc. wyborców” — poinformowało Polskie Radio 24.

To badanie nie tylko wskazuje na większą przewagę Trzaskowskiego w I turze, ale również odzwierciedla strukturę elektoratu pozostałych kandydatów. Według sondażu IBRiS kolejne miejsca w rankingu zajmują:

Szymon Hołownia z poparciem 6,1 proc.,



Magdalena Biejat – 5,1 proc.,



Adrian Zandberg – 3,2 proc.,



Marek Jakubiak – 1,6 proc.,



Grzegorz Braun – 1,4 proc.,



Joanna Senyszyn – 1,2 proc.,



Krzysztof Stanowski – 1,1 proc.,



Artur Bartoszewicz – 0,2 proc.,



Maciej Maciak – 0,0 proc.,



Marek Woch – 0,0 proc.



Te dane sugerują duże rozproszenie głosów w I turze, co oznacza, że przejęcie elektoratu kandydatów z dalszych miejsc może zaważyć na wyniku II tury.

Kluczowa rola wyborców niezdecydowanych

Zarówno sondaż OGB, jak i IBRiS pokazują, że decydujące mogą być głosy osób, które jeszcze nie podjęły ostatecznej decyzji. Wskazują na to dynamiczne zmiany w poparciu dla kandydatów oraz fakt, że wielu wyborców deklaruje, iż wybór kandydata uzależniają od wyników kampanii, debat oraz propozycji programowych.

Rok 2020 pokazał, że wybory prezydenckie mogą zakończyć się wynikiem, który dzieli kandydatów o włos. Wówczas Andrzej Duda wygrał z Rafałem Trzaskowskim stosunkiem głosów 51,03 proc. do 48,97 proc. Sondaże OGB pokazują, że tym razem sytuacja może być podobna. Warto jednak zauważyć, że na razie sondaż OGB jest jedynym, który wskazuje na tak minimalną różnicę.

Czytaj też:

Usłyszał ukraiński język, ruszył z pięściami. Sąd nie miał wątpliwościCzytaj też:

Awantura w programie na żywo. Olejnik kontra wiceprezes PiS. „Proszę się nie denerwować”