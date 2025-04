Kampania przed ostatnią prostą. „Możemy spodziewać się uderzeń dyskredytujących przeciwnika”

Do pierwszej tury wyborów prezydenckich zostały jeszcze ponad dwa tygodnie ale już wiele w wyścigu się nie zmieni. Przed majowym weekendem, który na chwilę wyciszy polityczne emocje, kandydaci na prezydenta okrzepli na swoich pozycjach. Rafał Trzaskowski jako lider wyścigu jest skutecznie goniony przez Karola Nawrockiego i to oni wejdą do drugiej tury wyborów prezydenckich.

Czwarta w tej kampanii debata kandydatów na prezydenta zorganizowana przez „Super Express” pokazała, że Rafał Trzaskowski otrząsnął się z porażki w Końskich i w niezłej formie wejdzie w najważniejszy etap kampanii przed pierwszą turą wyborów. Z kolei Karol Nawrocki udowodnił, że znakomita konwencja w Łodzi go uskrzydliła i widać, że nie ma kompleksów wobec lidera sondaży. Pozostali kandydaci walczą już tylko o powiększenie swoich zasobów oraz zastanawiają się komu i czy w ogóle przekazać swoje głosy. Zastraszanie przeciwnika Na dwa ostatnie tygodnie kampanii przed pierwszą turą wyborów prezydenckich szykują się wszyscy kandydaci na urząd prezydenta. Od 5 maja kampania będzie najbardziej intensywna i możliwie pełna fajerwerków, żeby wyborcy idąc do urn pamiętali, kto zrobił na nich największe wrażenie. W tym czasie możemy spodziewać się ewentualnych uderzeń, mających na celu zdyskredytowanie przeciwnika. W obozie koalicji rządzącej od dawna pojawiały się plotki, że w decydującym momencie kampanii zostanie wyciągnięta jakaś nieprzyjemna rewelacja z przeszłości Karola Nawrockiego, która go zatopi. Z kolei przeciwnicy Trzaskowskiego twierdzą, że i na niego są jakieś niesympatyczne kwity, które w razie potrzeby zostaną rzucone na stół. W obu przypadkach jest to raczej strategia na zastraszanie przeciwnika, żeby poczuł się mniej pewnie na finiszu kampanii, niż rzeczywiste groźby.