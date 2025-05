Podwyższyć wiek emerytalny kobietom, czy obniżyć mężczyznom? Hołownia i Biejat zabrali głos

W środę 30 kwietnia w Gdyni odbyła się debata prezydencka pomiędzy Szymonem Hołownią a Magdaleną Biejat. Na początku kandydaci na najwyższy urząd w państwie zadali sobie po dwa pytania, a potem zabrali głos w kwestiach poruszonych przez osoby zgromadzone na sali. Jedno z pytań dotyczyło równych praw mężczyzn w kontekście wieku emerytalnego i tego, czy należy podnieść wiek emerytalny kobietom, czy obniżyć mężczyznom.

Wiek emerytalny. Magdalena Biejat o różnicach pomiędzy kobietami i mężczyznami

– Jestem za tym, żeby obniżyć wiek emerytalny mężczyzn, bo uważam, że nikt nie powinien być zmuszany do pracy ponad siły. Naszym zadaniem jest za to stworzyć takie warunki, żeby ci, którzy chcą i mogą jeszcze pracować, nie byli z rynku pracy wypychani, bo dzisiaj to jest ogromny problem wielu osób w wieku emerytalnym – powiedziała Biejat.

Hołownia zgodził się ze swoją kontrkandydatką. – Kiedy ktoś mówi, że zmieni coś w wieku emerytalnym, a przede wszystkim go obniży, bo takie propozycje padają, zwykle nie dodaje drugiej części tego zdania. Jaka będzie wtedy wysokość świadczenia? Bo obawiam się, że niższa. I teraz jest pytanie, czy przy dłuższym życiu to jest rzeczywiście rzecz, która bardziej nam się opłaca – zaczął lider Polski 2050.

Szymon Hołownia nie ma złudzeń. „Przez najbliższe dwie kadencje nikt nie będzie tego ruszał”

– I bez złudzeń. Nikt w Polsce przez najbliższe dwie kadencje prezydenta nie będzie ruszał wieku emerytalnego, mimo że możemy oczywiście o tym rozmawiać, co zrobić z tym w przyszłości, bo mamy taki problem demograficzny i dziurę w FUS-ie (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – red.) jaką mamy. Natomiast nikt nie będzie tego robił, będzie dużo gadania o tym, a trzeba znowu pójść kluczem pragmatycznym i robić to, co należy zrobić i o czym Magda powiedziała – dodał Hołownia.

Według marszałka Sejmu trzeba „stworzyć warunki dla tych, którzy chcą pracować trochę dłużej, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego”. – Zwrócić im trzynastki, które w ten sposób utracą. Zwolnić ich ze składki rentowej od tego, co będą zarabiać. Wymyślić taki świat, w którym będzie się opłacało tym, którzy chcą i mogą dłużej pracować, żeby mieć dłuższe świadczenie – podsumował Hołownia.

Czytaj też:

Zaskakujący sondaż ws. debat prezydenckich. Polacy mówią jednym głosemCzytaj też:

Kontrowersje po debacie prezydenckiej. Braun na celowniku prokuratury