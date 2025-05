Zaskakujący sondaż ws. debat prezydenckich. Polacy mówią jednym głosem

Pracownia badawcza SW Research na zlecenie Onetu zapytała Polaków, kto jest „największym przegranym debaty »Super Expressu« z 28 kwietnia”. Najwięcej głosów zebrał Rafał Trzaskowski – 15,6 proc. Na drugim miejscu znalazł się Grzegorz Braun, którego wskazano 13,7 proc. ankietowanych. Podium zamknął Sławomir Mentzen. Wytypowało go 9,6 proc. respondentów.

Kto największym przegranym debaty „Super Expressu”?

Kolejne miejsce zajął Maciej Maciak z wynikiem 7,7 proc. Dalej uplasował się Karol Nawrocki. Wskazało go 6,5 proc. Polaków. Szymon Hołownia nie wypadł dobrze według pięciu proc. badanych. Kolejne miejsca w sondażu zajęli: Joanna Senyszyn (2,7 proc.), Magdalena Biejat (1,8 proc.), Adrian Zandberg (1,6 proc.), Marek Woch (1,1 proc.), Krzysztof Stanowski i Marek Jakubiak (po 0,9 proc.) i Artur Bartoszewicz (0,8 proc.).

Polacy zostali również zapytani o to, czy podobała im się najnowsza formuła debaty, zgodnie z którą to nie dziennikarze zadawali pytania politykom, tylko kandydaci przepytali się nawzajem. 56,8 proc. uczestnikom badania taki rodzaj debaty przypadł do gustu. Przeciwnego zdania było 8,7 proc. Polaków, a 13,8 proc. nie potrafiło się w tej sprawie jednoznacznie określić. 20,6 proc. ankietowanych przyznało, że nie oglądało debaty.

Cztery debaty wyborcze. Polacy nie zmienili zdania

Ostatnie z pytań dotyczyło tego, czy któraś z czterech przeprowadzonych debat wpłynęła na decyzję wyborczą danej osoby. 10,6 proc. wskazało debatę „Super Expressu”, 9,7 proc. debatę transmitowaną przez TVP, TVN i Polsat z 11 kwietnia, a 9,6 proc. debatę TV Republika z tego samego dnia.

5,8 proc. respondentów wybrało druga debatę Telewizji Republika z 14 kwietnia. Aż 60 proc. przyznało, że żadna z debat nie wpłynie na ich decyzję o oddaniu głosu przy urnie wyborczej. 12,6 proc. nie oglądało żadnej z debat. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 807 osób.

