Zerwał flagę Polski i rzucił na chodnik. Młodemu mężczyźnie grozi nawet rok więzienia

Policjanci z komendy w Gorzowie Wielkopolskim w nocy z czwartku na piątek (1/2 maja) patrolowali centrum miasta. O godzinie 1:40 na ulicy Sikorskiego, tuż przy wejściu do Parku Wiosny Ludów, funkcjonariusz zauważył leżące flagi. Od zdarzenia nie mogło upłynąć wiele czasu, ponieważ przechodził tam kilkanaście minut wcześniej. Wówczas wszystkie flagi były obecne na swoim miejscu – relacjonuje komisarz Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej KMP w komunikacie prasowym.

Gorzów Wielkopolski. Zerwał flagę Polski i rzucił na chodnik. 22-latek został szybko zatrzymany

Policjant przekazał stosowną informację do dyżurnego i operatora miejskiego monitoringu. Dzięki reakcji mundurowego udało się szybko odtworzyć to, co wydarzyło się kilka minut wcześniej. Trzech mężczyzn wyszło z parku i po krótkiej rozmowie się rozeszli. Jeden z nich poszedł w kierunku centrum miasta. Po kilku krokach wyciągnął rękę i zerwał dwie flagi wraz z uchwytem. Z jedną nich przeszedł kilka kroków, po czym ją wyrzucił. Policja pokazała, jak sytuacja wygląda na nagraniu.

Informacja wraz z rysopisem została przekazana służbom. W mieście ruszyły poszukiwania podejrzanego. Nieumundurowani funkcjonariusze zauważyli mężczyznę przy ulicy Obotryckiej. Pomimo faktu, że 22-latek chciał jeszcze uciekać, został obezwładniony i przewieziony do gorzowskiej komendy. W piątek (2 maja) mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzut usunięcia flagi. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jakie są różnice między flagą a barwami narodowymi?

Zgodnie z art. 137 kodeksu karnego, art. 49 kodeksu wykroczeń za publiczne znieważenie, zniszczenie, uszkodzenie lub usunięcie flagi czy godła grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Warto pamiętać, że flaga Rzeczypospolitej Polskiej składa się z dwóch poziomych pasów równej szerokości, białego u góry i czerwonego u dołu, w proporcjach 5:8.

Powszechny zwyczaj umieszczania napisów i rysunków przez kibiców obserwujących zawody sportowe jest dopuszczalny wyłącznie na barwach narodowych. Te ostatnie nie mają określonych proporcji. Istnieje wiele form eksponowania barw narodowych np. poprzez noszenie ich w postaci biało-czerwonej kokardy narodowej w klapie płaszcza, marynarki lub żakietu.

