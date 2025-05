Ksiądz z Wrocławia wywołał skandal. Parafianie w szoku

O. Kazimierz od blisko 30 lat sprawuje posługę w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju na osiedlu Popowice we Wrocławiu. Duchowny był m.in. przełożonym klasztoru oblatów we Wrocławiu oraz sekretarzem Rady Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich. Na swoim koncie ma także pracę na stanowisku prorektora ds. naukowo-dydaktycznych Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Ksiądz przez lata sprawował opiekę nad Wspólnotą Rodzin Katolickich Umiłowany i umiłowana, którą tworzą małżeństwa z różnych wrocławskich parafii. Członkowie grupy nie tylko wspólnie się modlą, ale również spędzają czas na wyjazdach. W trakcie jednej z podróży miało dojść do skandalu. Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, o.Kazimierz miał nawiązać romans z kobietą. Sprawa trafiła do prokuratury.

Wrocław. Ksiądz nawiązał romans z parafianką?

Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu przekazała, że śledczy otrzymali zawiadomienie prowincjała polskiej prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, które dotyczyło jednego z opiekunów grupy modlitewnej. Miał on podstępem czy wykorzystując bezradność pokrzywdzonej doprowadzić do obcowania płciowego.

Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kobieta miała wyrazić zgodę na stosunek, jednak nie była to w pełni świadoma decyzja. – Pani, która jest pokrzywdzona, była w trudnej sytuacji życiowej, miała problemy, co też przełożyło się na jej sposób funkcjonowania. Zebrany materiał wskazuje, że ewentualny sprawca wykorzystał niezaradność tej pani i miała to nie być jednorazowa sytuacja – tłumaczyła Karolina Stocka-Mycek.

Wrocław. Ksiądz usłyszy zarzuty?

Ze względu na dobro prowadzonego postępowania, śledczy nie chcą ujawniać szczegółowych informacji. Na razie nie wiadomo, czy księdzu zostaną postawione zarzuty, ponieważ aktualnie postępowanie toczy się w sprawie, a nie przeciw księdzu.

Wierni z Popowic nie kryli zaskoczenia, gdy o. Kazimierz nagle przestał odprawiać msze. Dopiero w styczniu wysłannik prowincjała zakonu oblatów wystosował krótki list, w którym informowano o nieobecności księdza. Komunikat był jednak mocno enigmatyczny.

O. Marcin Wrzos, rzecznik polskiej prowincji zakonu oblatów przekazał, że prowincjał powołał specjalną komisję do zbadania sprawy. Nie jest wykluczone, że osób pokrzywdzonych może być więcej. O. Kazimierz aktualnie został skierowany w miejsce odosobnione.

Czytaj też:

Biskupi zabrali głos ws. wyborów. „Obowiązek”Czytaj też:

Skandaliczne zachowanie biskupa wobec proboszcza. Znany ksiądz wstawił nagranie