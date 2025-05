Wjedziesz z tym na stację i zabiorą dowód rejestracyjny. Łatwo się narazić

Podczas badania technicznego diagnosta może zatrzymać dowód rejestracyjny z wielu różnych powodów, a lista potencjalnych usterek jest naprawdę obszerna. Często o negatywnym wyniku decydują drobne niedopatrzenia lub problemy techniczne, o których kierowca nie ma pojęcia albo zwyczajnie zapomniał je sprawdzić. Najczęstsze powody utraty dowodów rejestracyjnych wymienia infotuba.pl.

Diagnosta może zabrać dowód rejestracyjny

Od 1 czerwca 2024 roku w życie weszły zaktualizowane przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów. Diagnosta ocenia stan techniczny auta na podstawie kryteriów określonych w nowym rozporządzeniu. Usterki klasyfikowane są jako drobne, poważne (UP) lub niebezpieczne (UN), przy czym dwie ostatnie kategorie skutkują negatywnym wynikiem badania. W przypadku wykrycia usterek niebezpiecznych diagnosta automatycznie zatrzymuje dowód rejestracyjny w systemie CEP.

Po otrzymaniu wyniku negatywnego właściciel pojazdu dostaje szczegółowe zaświadczenie z wyszczególnionymi usterkami. Od tej chwili ma 14 dni na ich usunięcie i ponowne zgłoszenie się na stację kontroli pojazdów. Jeżeli powróci w wyznaczonym terminie, zapłaci jedynie za sprawdzenie usuniętych nieprawidłowości, bez konieczności opłacania całego badania ponownie. Pozytywny wynik kontroli umożliwia przywrócenie ważności dowodu rejestracyjnego bez dodatkowych formalności urzędowych. Lista usterek, które mogą pozbawić Cię dowodu rejestracyjnego znajduje się w dodatkowym artykule.

Usterki poważne w naszym samochodzie

Do grona usterek poważnych zaliczają się m.in. wycieki z amortyzatorów, znaczne zużycie elementów zawieszenia i układu kierowniczego, niejednolite ogumienie na jednej osi, niesprawne oświetlenie czy aktywne kontrolki ABS lub poduszek powietrznych. Choć skutkują one brakiem pozytywnej pieczątki, nie są podstawą do zatrzymania dowodu rejestracyjnego i pozwalają na dojazd do warsztatu.

Usterki niebezpieczne to natomiast poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa – np. uszkodzone przewody hamulcowe, spaliny przedostające się do wnętrza pojazdu, zużyte opony z wystającym kordem czy pęknięcia na szybie ograniczające widoczność. Ich wykrycie oznacza natychmiastowe zatrzymanie dowodu rejestracyjnego w systemie informatycznym i zakaz dalszego użytkowania pojazdu do czasu usunięcia usterek. Dodatkową listę 38. usterek, które powodują najczęściej utratę dowodu osobistego zobaczysz w dodatkowym artykule.