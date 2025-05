Poruszający album Mai z Mławy. „Przepraszam cię mamo”

Sprawa Mai z Mławy elektryzuje nie tylko opinię publiczną w Polsce. Temat jest również uważnie śledzony w Grecji. Wszystko przez to, że podejrzany o brutalną zbrodnię uciekł do tego kraju w ramach programu Erasmus. Dodatkowo Bartosz G. sprzeciwia się ekstradycji do Polski. Dziennikarka Live News Efrosini Kyriazi przybyła na naszego kraju, aby na bieżąco relacjonować wydarzenia.

W materiale możemy m.in. dowiedzieć się, że „Polskie władze popełniły błędy i zwlekały z odnalezieniem 16-latki”. Grecka reporterka odwiedziła rodzinny dom Mai i spotkała się z jej ciotką. Możemy zobaczyć m.in. album, który nastolatka przygotowała dla swojej matki. „Przepraszam cię mamo za błędy, ale powiedz, jak mam się zachować” – widać na obrazku.

Sprawa Mai K. z Mławy. Greccy dziennikarze nagrali reportaż z Polski

Jej ciotka podkreśliła, że Maja chciała zostać fryzjerką. – Była wrażliwym dzieckiem. Dziewczyną, która dostrzegała swoje błędy i z czasem stawała się coraz bardziej dojrzała – powiedziała kobieta. Dodaje, że rodzina „chce poznać prawdę o tym, co się stało”. – Ona nie przywróci życia Mai, ale bardzo tego potrzebujemy – zaznaczyła ciotka 16-latki. Kobieta podkreśliła, że istnieje nagranie, które zarejestrowało morderstwo jej siostrzenicy. Jej zdaniem jest obawa, że film może zniknąć.

W poniedziałek z kolei polska policja wydała komunikat, w którym podkreśliła, że „w przestrzeni medialnej pojawiło się wiele nieprawdziwych i krzywdzących informacji dotyczących działań policji w sprawie zaginięcie 16-latki z Mławy”. „Zależy nam na rzetelnym i obiektywnym wyjaśnieniu sprawy. Powstrzymajmy się z ocenami działań Policji. Zapewniamy o naszej determinacji w dążeniu do wyjaśnienia przebiegu całego zdarzenia” – podkreślono we fragmencie oświadczenia.

Czytaj też:

Nowe fakty w sprawie zabójstwa Mai. Już trzy lata temu miała zostać pobita przez BartkaCzytaj też:

Afera po śmierci 16-letniej Mai. Matka podejrzanego szokuje wpisami w sieci