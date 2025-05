Ustka. Zwłoki „w fazie mocnego rozkładu” w walizce. Prokuratura zabrała głos

W pobliżu ul. Rybackiej w Ustce przypadkowy przechodzień zauważył walizkę, która dryfowała w niewielkiej rzece. Jak ustaliło RMF FM, postanowił poinformować o zdarzeniu służby, ponieważ z wnętrza znalezionego przedmiotu wydobywał się nieprzyjemny zapach. Wkrótce okazało się, że w walizce były zwłoki mężczyzny.

Przez kilka godzin na miejscu pracowali policyjni technicy. Prowadzone przez funkcjonariuszy czynności odbywały się pod nadzorem prokuratora. Zostali przesłuchani świadkowie, w tym osoba, która powiadomiła o sprawie służby.

Zwłoki „w fazie mocnego rozkładu” w dryfującej walizce. Najnowsze informacje po odkryciu w Ustce

Z ustaleń RMF FM wynika, że śledztwo w sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Słupsku. Chodzi o czyn z art. 155 kk, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci.

W czwartek w godzinach popołudniowych zostanie przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzny, na podstawie której biegli ustalą, czy do jego śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Na obecnym etapie sprawy śledczy nie wykluczają, że zgon mógł nastąpić z przyczyn naturalnych, a następnie doszło do zbezczeszczenia zwłok. Zachodzi także podejrzenie, że odnalezione ciało może należeć do mieszkańca Ustki, który zaginął na początku 2025 r. Tych informacji śledczy obecnie nie potwierdzają, a kwestia ta będzie weryfikowana.

Prokurator rejonowa w Słupsku Natalia Gawrych w rozmowie z RMF FM poinformowała, że odnalezione zwłoki znajdowały się w „fazie mocnego rozkładu”. Odniosła się także do spekulacji, że odnalezione ciało miało być rozczłonkowane, na co wskazywały doniesienia lokalnych mediów. – Oględziny przeprowadzone na miejscu ich znalezienia nie potwierdzają, by to ciało było rozczłonkowane – usłyszeli dziennikarze wspomnianej rozgłośni.

