Pożar w polskim szpitalu. Ewakuowano 50 osób

We wtorek 13 maja zapaliło się jedno z pięter szpitala w Końskich. Służby zapewniają, że nikt nie ucierpiał w tym zdarzeniu. Do zaprószenia ognia miało dojść po godzinie 8 rano. Oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach starszy kapitan Marcin Bajur przekazał, że na piętrze technicznym budynku doszło do zwarcia.

– W jednym z urządzeń doszło do zwarcia i pożaru, a zadymienie szybem windowym dostało się na szóste piętro. Z tego piętra ewakuowano 50 osób – personel i pacjentów – jeszcze przed przybyciem straży – poinformował Bajur. – Po przybyciu na miejsce, strażacy dostali się na piętro, na którym panował pożar i go ugasili – dodawał.

