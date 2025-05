Ile naprawdę zarabia prezydent? Poza pensją czekają na niego liczne przywileje

Trzeba rozpocząć od tego, że profity głowy państwa należy rozdzielić na te, które otrzymuje podczas kadencji, i te, które dostaje po jej zakończeniu. Co dokładnie otrzymuje osoba obejmująca najważniejszy urząd w państwie?

Zarobki głowy państwa – regulowane ustawowo

Wynagrodzenie prezydenta RP ustalono w ustawie z dnia 31 lipca 1981 roku o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Dokument ten jasno precyzuje strukturę zarobków, które składają się z wynagrodzenia zasadniczego (wynoszącego 9,8-krotność kwoty bazowej) oraz dodatku funkcyjnego (4,2-krotność tej samej podstawy). Kwota bazowa, ustalona dla osób na stanowiskach kierowniczych, wynosi obecnie 1878,89 zł.

Na podstawie tych danych wynagrodzenie zasadnicze prezydenta wynosi 18 413,12 zł brutto (czyli 1878,89 × 9,8), a dodatek funkcyjny – 7891,34 zł brutto (1878,89 × 4,2). W sumie daje to 26 304,46 zł brutto miesięcznie.

Do tego dochodzi jeszcze dodatek za wysługę lat, który rośnie o 1% rocznie do maksymalnej wartości 20% wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku osiągnięcia maksymalnego dodatku wynosi on 3682,62 zł, co daje łączne wynagrodzenie na poziomie 29 987,08 zł brutto.

Przywileje władzy. Co dokładnie?

Finansowa strona urzędu prezydenta to tylko jeden z wielu elementów pakietu przywilejów. Na co jeszcze może liczyć osoba pełniąca funkcję głowy państwa?

Po pierwsze – całodobowa ochrona. Prezydent korzysta z usług funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (SOP), którzy zapewniają bezpieczeństwo nie tylko w przestrzeni publicznej, ale także w miejscach prywatnych i podczas podróży. Do dyspozycji prezydenta pozostaje flota pojazdów służbowych, a także samoloty i śmigłowce rządowe – środki transportu, z których może korzystać zarówno podczas wizyt oficjalnych, jak i w trakcie wyjazdów krajowych.

Nie mniej istotny jest dostęp do rezydencji. Prezydent może mieszkać w Pałacu Prezydenckim w centrum Warszawy lub korzystać z Belwederu – historycznego obiektu o wyjątkowej symbolice. Poza stolicą czekają na niego również luksusowe ośrodki w Juracie (na Mierzei Helskiej), Wiśle (w willi „Zameczek”) oraz Ciechocinku. Rezydencje te pełnią zarówno funkcje reprezentacyjne, jak i wypoczynkowe – co umożliwia prezydentowi realizację obowiązków w komfortowych warunkach.

Co po zakończeniu pracy?

Po zakończeniu kadencji były prezydent nie zostaje pozbawiony wsparcia państwa. Wręcz przeciwnie – może liczyć na dożywotnie świadczenie emerytalne w wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego, czyli 13 809,84 zł brutto miesięcznie (75% z 18 413,12 zł). To jednak nie wszystko. Jednorazowo otrzymuje także odprawę w wysokości trzykrotności pełnego wynagrodzenia miesięcznego – łącznie 78 913,38 zł brutto.

Dodatkowym przywilejem jest możliwość finansowania biura oraz zatrudniania personelu pomocniczego. Oznacza to, że były prezydent może prowadzić działalność publiczną, społeczną lub doradczą bez obawy o brak zaplecza organizacyjnego.

Opinie ekspertów i porównanie z innymi krajami

Choć wynagrodzenie prezydenta może wydawać się wysokie, w kontekście odpowiedzialności oraz porównania z innymi krajami nie odstaje znacząco od normy. Jak podaje „Business Insider Polska”, prezydent Niemiec zarabia około 214 tysięcy euro rocznie (czyli ponad 890 tysięcy złotych), a prezydent Francji – około 182 tysiące euro.

W Polsce roczne wynagrodzenie prezydenta to ok. 359 845 zł brutto (bez dodatku za wysługę lat), co stawia nasz kraj poniżej średniej europejskiej w tym zakresie.

