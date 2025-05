Stanowski zdradził, na kogo zagłosuje. Zaskakująca deklaracja

Krzysztof Stanowski pojawił się w programie Bogdana Rymanowskiego. Już na początku rozmowy szef Kanału Zero zdradził, na kogo zamierza zagłosować w wyborach prezydenckich. Jak się okazuje – nie zamierza skreślać żadnego kandydata, tylko zabrać z lokalu kartę do głosowania. Kandydat dodał, że nie ma zamiaru oddać ważnego głosu ani w pierwszej, ani w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Na uwagę prowadzącego Bogdana Rymanowskiego, że kradzież karty do głosowania jest przestępstwem, szef Kanału Zero odparł, że nie obawia się policji. Dopytywany, czy to nie jest żart, zapewnił, że nie.

- Mam taki plan. Idę, odbieram kartę, kitram kartę, po czym wracam do komisji i informuję, że ją zabrałem. Nie chcę dokładać członkom komisji wyborczej pracy, bo to nie jest ich wina, że akurat w tym miejscu głosuję – tłumaczył szef Kanału Zero

Zawsze są osoby, które oddają pusty głos. Nie wiem, ile osób uzna, że można postawić znak X przy moim nazwisku w ramach protestu przeciwko naszej klasie politycznej. Nie chcę zostać prezydentem, nie nadaje się do tego i nie mam kompetencji.

W dalszej części programu Bogdan Rymanowski zapytał, czy Krzysztof Stanowski nie obawia się, że wyborcy do tego stopnia go polubili, że może uzyskać nawet 5 proc. głosów.

W odpowiedzi kandydat stwierdził, że byłby to duży kłopot. – Kanał Zero byłby postrzegany nie jako rosnąca siła polityczna, ale potencjalnie tląca się partia. Osoby, które przychodziłyby do Kanału Zero mogłyby się zastanawiać, czy nie piszą się na współpracę z partią Zero. Nie mam zamiaru takowej zakładać, to jest jednorazowy wystrzał – zapewnił Krzysztof Stanowski.