Do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wpłynęły trzy zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Karola Nawrockiego. Złożyli je: wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat, Urząd Miejski w Gdańsku oraz anonimowa osoba prywatna. Wszystkie dotyczą nabycia przez Nawrockiego kawalerki w Gdańsku od Jerzego Ż.

Mieszkanie Nawrockiego. Prokuratura podjęła pierwsze kroki w sprawie

Prokuratura prowadzi obecnie czynności sprawdzające, w tym wystąpiła o dokumenty do Urzędu Miasta Gdańska, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ i Gdańsk-Południe oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Planowane jest także przesłuchanie urzędnika z gdańskiego ratusza. Prokuratura ma 30 dni na podjęcie decyzji, czy wszcząć postępowanie.

Zarzuty wobec Nawrockiego

Najsilniejsze zarzuty wytoczyło Miasto Gdańsk. Ratusz zarzuca Karolowi Nawrockiemu poświadczenie nieprawdy w aktach notarialnych, działanie na szkodę Jerzego Ż. poprzez doprowadzenie go do niekorzystnego rozporządzenia mieniem oraz działanie na szkodę gminy miasta Gdańsk poprzez doprowadzenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy z 90-procentową bonifikatą od ceny sprzedaży, działając z zamiarem przejęcia własności.

Dodatkowo Miasto wnioskuje do Rady Izby Notarialnej w Gdańsku o analizę sprawy pod kątem ewentualnego naruszenia zasad etyki notarialnej.

Nieco wcześnie wniosek złożyła marszałkini Senatu i kandydataka do urzędu prezydneta RP Magadalena Biejat.

"Składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Karola Nawrockiego. Pan Jerzy został oszukany, a sprawca musi ponieść konsekwencje. Politycy są od rozwiązywania patologii na rynku mieszkaniowym, a nie tego, żeby się na nich dorabiać" – napisała Biejat na platformie X.

Zobowiązanie do opieki i jego niewypełnienie

W 2021 roku Karol Nawrocki podpisał oświadczenie, w którym zobowiązał się do dożywotniego utrzymania Jerzego Ż., zapewnienia mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, odpowiedniej pomocy i pielęgnowania w chorobie oraz sprawienia własnym kosztem pogrzebu odpowiadającego zwyczajom miejscowym.

Jednakże, od ponad roku Jerzy Ż. przebywa w Domu Pomocy Społecznej jako bezdomny, a Nawrocki nie miał z nim kontaktu. Miasto Gdańsk wzywa Karola Nawrockiego do zawarcia umowy o uiszczenie opłaty za pobyt pana Jerzego Ż. w Domu Pomocy Społecznej, który na dzień dzisiejszy wynosi około 100 tys. zł.

Dalsze kroki prokuratury

Prokuratura kontynuuje czynności sprawdzające, analizując dokumenty i przesłuchując świadków. Równocześnie, Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar wydał polecenie prokuratorom w całej Polsce, aby w ciągu kilkudziesięciu godzin zebrali informacje na temat nielegalnego przejmowania mieszkań od starszych, niedołężnych osób.

Celem jest sprawdzenie, czy w jednostkach prokuratury prowadzono śledztwa dotyczące bezprawnego przejmowania mieszkań, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania osób starszych i obarczonych problemami finansowymi.

