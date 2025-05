Nowe doniesienia ws. kawalerki Nawrockiego. Wiadomo, do kogo trafi

Do dokumentu dotarli reporterzy portalu Interia. Można w nim przeczytać, że:

„Marta Nawrocka, działająca w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik w imieniu i na rzecz swojego męża Karola Nawrockiego oświadcza, że zobowiązuje siebie oraz swojego mocodawcę do wydania przedmiotu niniejszej umowy (kawalerki – przyp. red.) Stowarzyszeniu pod nazwą Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni z siedzibą w Gdyni w terminie do dnia 16 maja 2025 i co do obowiązku wydania przedmiotu niniejszej umowy poddaje siebie oraz swojego mocodawcę egzekucji, stosownie do art. 777, par. 1, pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego”.

Nawrocki przekazuje mieszkanie od Jerzego Ż. Wiadomo, do kogo trafi

W dokumencie znalazł się również zapis, że Nawroccy wydają stowarzyszeniu polecenie, aby to umożliwiło zamieszkanie w lokalu mieszkalnym Jerzemu Ż., który na mocy wcześniejszej umowy z Nawrockimi miał w nim przebywać dożywotnio.

Zarząd stowarzyszenia poświadczył, że przyjął to zobowiązanie i potwierdził gotowość jego realizacji.

„Z całego serca dziękuję pani Marcie i panu Karolowi Nawrockim za ich piękny gest. To mieszkanie będzie służyło osobom w trudnej sytuacji. Tak jak zapisano w akcie notarialnym, pan Jerzy może tam mieszkać do końca życia” – przekazała Katarzyna Palmowska, członek zarządu organizacji.

Deklaracja Nawrockiego. To zgodne z prawem?

Tydzień temu Karol Nawrocki w specjalnym oświadczeniu dla mediów poinformował, że przekaże kawalerkę, którą nabył od pana Jerzego Ż., na cele charytatywne.

„Zło trzeba zwyciężać dobrem i to chciałbym podkreślić podczas dzisiejszego spotkania. Dlatego wczoraj podjąłem decyzję wspólnie ze swoją żoną, z Martą, aby to mieszkanie przekazać na cele charytatywne jednej z organizacji charytatywnych, która będzie nadal wykonywała tę misję, którą ja wykonywałem wobec pana Jerzego” – oświadczył.

Zdaniem obserwatorów nie rozwiązuje to jednak problemów związanych z przejęciem lokalu, co więcej, może sprowokować nowe. Urząd Miasta w Gdańsku wystąpił do Prokuratury Rejonowej w tym mieście z wnioskiem o zbadanie legalności przejęcia mieszkania. Chodzi o podejrzenie poświadczenia nieprawdy w aktach notarialnych, działania na szkodę jednego z mieszkańców oraz działania na szkodę miasta – Gdańsk chce wyjaśnień.

Jednocześnie ratusz zawnioskował do Izby Notarialnej o dodatkowe zbadanie sprawy. W obliczu wielu niejasności związanych z przedmiotem darowizny działanie Nawrockich może być obarczone kolejnymi komplikacjami.

Również sama decyzja Karola Nawrockiego spotkała się z różnorodnymi reakcjami. Niektórzy komentatorzy polityczni i społeczni wyrazili uznanie dla tego gestu, podkreślając jego symboliczne znaczenie w kontekście kampanii wyborczej i społecznej odpowiedzialności polityków. Inni zwracali uwagę na wcześniejsze kontrowersje związane z nabyciem mieszkania od Jerzego Ż. W mediach pojawiały się pytania o motywy i okoliczności tej transakcji.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Gdyni

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z Gdyni to organizacja od lat działająca na rzecz osób w kryzysie, zmagających się z bezdomnością i wykluczeniem. Stowarzyszenie prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną, klub dla dzieci, schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu oraz schronisko z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojenia alkoholem. W roku 2011 uruchomiło Interwencyjny Punkt Przemocy.

