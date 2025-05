Kłopoty Ordo Iuris? „Nielegalna agitacja”

Wioletta Paprocka, szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego, poinformowała w mediach społecznościowych, że fundacja Ordo Iuris rozpowszechnia fałszywe informacje na temat kandydata Koalicji Obywatelskiej.

Rafał Trzaskowski pozywa Ordo Iuris za kampanię ulotkową

„Ordo Iuris prowadzi kampanię kłamstw dotyczącą Rafała Trzaskowskiego. Zbiera wpłaty i drukuje za nie oszczercze ulotki. Zgłaszamy sprawę do prokuratury” – ogłosiła Paprocka.

Do sprawy odniosła się również posłanka KO Agnieszka Pomaska. Według niej działania fundacji nie mieszczą się w granicach dozwolonej aktywności organizacji pozarządowej.

„To nie tylko nielegalna kampania wyborcza, ale działalność niemieszcząca się w statutowych ramach »Instytutu na rzecz Kultury Prawnej«” – stwierdziła.

Posłanka udostępniła zdjęcia ulotek oraz zrzuty ekranu ze strony internetowej Ordo Iuris, za pomocą której fundacja zbiera środki na ich druk.

Ordo Iuris: kampania z przekonania

Fundacja nie pozostaje bierna wobec oskarżeń. Potwierdza swoje zaangażowanie w kampanię.

Jej prezes Jerzy Kwaśniewski oświadczył: „Przygotowaliśmy ulotkę oraz plakat, które obnażają fałszywy wizerunek Prezydenta Warszawy, ukazując jego prawdziwe, radykalne i nienawistne wobec wiary, tradycji i interesu narodowego oblicze”.

Dodał też: „Chcemy, by te ulotki i plakaty dotarły szeroko do Polaków. Dlatego utworzyliśmy specjalną stronę, na której można zamówić pakiety ulotek oraz pobrać plakat gotowy do wydruku”.

W materiałach dystrybuowanych przez Ordo Iuris Trzaskowski przedstawiany jest jako zagrożenie dla tradycyjnych wartości i interesów narodowych.

Fundacja zarzuca mu m.in. działania na rzecz laicyzacji przestrzeni publicznej, sprzyjanie środowiskom LGBT oraz wspieranie tzw. „cywilizacji śmierci”, czyli – w rozumieniu fundacji – legalizacji aborcji i eutanazji.

Granica między aktywizmem a agitacją

Spór wokół kampanii ulotkowej podnosi pytania o dopuszczalny zakres działania organizacji pozarządowych w okresie wyborczym. Zdaniem prawników współpracujących z KO Ordo Iuris, angażując się w działania agitacyjne i prowadząc zbiórki na ich finansowanie, narusza prawo wyborcze.

Choć fundacje mają prawo do wyrażania opinii i uczestniczenia w debacie publicznej, nie mogą zastępować komitetów wyborczych ani prowadzić kampanii z wykorzystaniem środków finansowanych przez darczyńców.

Sztab Rafała Trzaskowskiego domaga się wyjaśnienia źródeł finansowania działań fundacji oraz oceny, czy nie doszło do nielegalnego wsparcia jednego z kandydatów poprzez atakowanie innego. Zapowiedziano złożenie zawiadomienia do prokuratury, a także do Państwowej Komisji Wyborczej.

Ulotki jako oręż polityczny

Ulotki przygotowane przez Ordo Iuris stanowią szczegółowy katalog zarzutów wobec Trzaskowskiego. Zawierają one m.in. jego wypowiedzi dotyczące aborcji, związków partnerskich, religii w szkołach czy roli Kościoła w życiu publicznym. Choć materiały te są opatrzone logo fundacji, zdaniem komentatorów ich forma oraz treść przypominają klasyczne materiały agitacyjne, które powinny podlegać surowym przepisom kampanijnym.

Strona internetowa fundacji umożliwia użytkownikom zamawianie gotowych pakietów ulotek oraz pobieranie plakatów w wersji elektronicznej. Dodatkowo możliwe jest dokonywanie darowizn – w zamian darczyńcy mają otrzymywać kolejne materiały kampanijne do dalszego kolportażu.

