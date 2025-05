Tyle razy naruszono już ciszę wyborczą. Na liście wykroczenia posłów

W niedzielę odbywa się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze otwarte będą do godz. 21. Również do tej godziny potrwa obowiązująca od północy z piątku na sobotę cisza wyborcza, podczas której zakazane jest jakiekolwiek agitowanie wyborcze czy też publikowanie sondaży.

Złamanie ciszy wyborczej zagrożone jest wysoką karą. Mimo tego, jak przekazała Polskiej Agencji Prasowej podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji, od początku ciszy wyborczej już teraz odnotowano 15 wykroczeń. Doszło do nich na terenie całej Polski, w większości w internecie.

– Policjanci na bieżąco monitorują sieć, a każdy z tych przypadków jest dokładnie analizowany i przesyłany zgodnie z właściwością do jednostki terytorialnej, w której zostało popełnione dane wykroczenia – przekazała agencji funkcjonariuszka.

Posłowie naruszyli ciszę wyborczą. Tak się tłumaczą

Podkomisarz potwierdziła również, że wśród zgłoszonych wykroczeń znajdują się również takie, które zostały popełnione przez posłów. Choć nie wskazała, o kim dokładnie mowa, najpewniej chodzi o dwa zdarzenia, które miały miejsce w sieci.

Pierwszym z naruszeń ciszy wyborczej przez posłów, jest opublikowanie przez wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchę na jego profilu na platformie Facebook grafik, w których zachęca on do głosowania na jednego z kandydatów. „Przepraszam, w wyniku błędu ładowania grafik pojawiły się one po północy. Już usunąłem. Za błąd przepraszam” – poinformował później polityk.

Drugim naruszeniem ciszy wyborczej jest niemal analogiczny błąd popełniony przez posła Piotra Głowskiego. „Informuję, że wpis dotyczący wyborów Prezydenta RP, który X opublikował na tej stronie w sobotę 17.05 w godzinach porannych – umieściłem równocześnie z podobnym na Facebooku – w piątek 16.05 wieczorem. Dla pewności, że ktoś to może inaczej zinterpretować – wpis usuwam” – tłumaczył w mediach społecznościowych polityk.

Czytaj też:

Wybory 2025. Kiedy poznamy wyniki i exit poll? Te daty warto zapamiętaćCzytaj też:

Dlaczego karty do głosowania mają ucięty róg? Odpowiedź jest prosta