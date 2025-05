Najnowsze informacje o naruszeniach ciszy wyborczej. Kilkadziesiąt przypadków

Cisza wyborcza rozpoczęła się o północy z piątku na sobotę. Od tamtego momentu, aż do zamknięcia lokali wyborczych o godz. 21 w niedzielę, zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek agitacji politycznej czy publikowanie sondaży. Złamanie tych zasad może wiązać się z dotkliwą karą.

Kilkadziesiąt naruszeń ciszy wyborczej

Najnowsze dane na temat naruszeń ciszy wyborczej pojawiły się w sobotę wieczorem. Podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji poinformowała, że do tego momentu odnotowano 72 taki przypadki, większość w internecie. Dwa z nich sklasyfikowano jako przestępstwa.

Wśród naruszeń, o których poinformowała policja, wiadomo m.in. o tym, że na jednym z osiedli w Kielcach zerwany został plakat wyborczy, w którego miejsce powieszono dwa inne. Do zerwania plakatu wyborczego doszło także w powiecie tomaszowskim. W Białymstoku zaś policja prowadzi czynności po tym, jak otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie chodzącym po mieście z flagą jednego z komitetów.

Dwóch posłów naruszyło ciszę wyborczą

Ponadto wiadomo także, że policja odnotowała naruszenia ciszy wyborczej popełnione przez posłów. Choć nie wskazano, o jakie przypadki dokładnie chodzi, najpewniej mowa o dwóch zdarzeniach, które miały miejsce w sieci.

Pierwszym z naruszeń ciszy wyborczej przez posłów, jest opublikowanie przez wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchę na jego profilu na platformie Facebook grafik, w których zachęca on do głosowania na jednego z kandydatów. „Przepraszam, w wyniku błędu ładowania grafik pojawiły się one po północy. Już usunąłem. Za błąd przepraszam” – poinformował później polityk.

Drugim naruszeniem ciszy wyborczej jest niemal analogiczny błąd popełniony przez posła Piotra Głowskiego. „Informuję, że wpis dotyczący wyborów Prezydenta RP, który X opublikował na tej stronie w sobotę 17.05 w godzinach porannych – umieściłem równocześnie z podobnym na Facebooku – w piątek 16.05 wieczorem. Dla pewności, że ktoś to może inaczej zinterpretować – wpis usuwam” – tłumaczył w mediach społecznościowych polityk.

