A to niespodzianka. Za prezenty otrzymane na komunię jest podatek

Komunie w Polsce zazwyczaj odbywają się wiosną – od końca kwietnia do czerwca, ale najczęściej w maju, który jest tradycyjnie uważany za „miesiąc maryjny”.

Pierwsza Komunia Święta to jedno z najważniejszych wydarzeń w duchowym życiu młodego katolika. Wtedy dzieci po raz pierwszy przyjmują Ciało Chrystusa pod postacią Eucharystii i świadomie dołączają do wspólnoty chrześcijańskiej. Od tej pory – jak mówił św. Augustyn – będą „szli do Boga nie drogą lecz miłością”. To także czas prezentów i zgłoszeń do Urzędów Skarbowych.

Ile włożyć do koperty lub przelać na konto?

Główną wskazówką dla gości i chrzestnych jest cena za „talerzyk”, czyli kwota, którą rodzice dziecka płacą za każdego zaproszonego gościa podczas przyjęcia komunijnego w restauracji. Według danych dostępnych już w Internecie za imprezę komunijną w restauracji dla 30 gości trzeba zapłacić około 10 tysięcy złotych. Jak łatwo policzyć, to w przybliżeniu 340 zł za talerzyk, bez tortu, alkoholu i innych ciast, które w 2025 roku podnoszą cenę do około 600 zł.

W 2025 roku przelewem lub „do koperty” wypada włożyć od 500 do 1500 zł. Niektórzy deklarują większą sumę – 2000 zł. Zwykle dotyczy to rodziców chrzestnych. Bez względu na formę prezent to po prostu inaczej darowizna. A od darowizny są podatki do zapłacenia, choć ich wysokość zależy od wartości prezentu i stopnia pokrewieństwa.

Nieformalne darowizny rodzą niepotrzebne problemy

Definicja darowizny to „nieodpłatne przekazanie korzyści majątkowej, takiej jak pieniądze, biżuteria, elektronika czy inne wartościowe przedmioty”.

Urzędy Skarbowe nieustannie szukają darowizn przekazywanych nieformalnie, bez zachowania odpowiednich procedur – takich jak komunia. A mają prawo analizować darowizny z ostatnich pięciu lat i przez tyle czasu trzeba trzymać w domu dokumentację, która ich dotyczy.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przekroczenia limitu w ciągu sześciu miesięcy może skutkować nie tylko maksymalną stawką podatku, ale także dodatkowymi karami. A można ich łatwo uniknąć. O tym jak obliczyć podatek od prezentu i jak dopełnić formalności napisał portal Infotuba.pl.