Matecki chciał uderzyć w Tuska, wywołał burzę. „Z tej niemocy się popłakałam”

Natalia Madej mieszka na co dzień w Barcelonie. Influencerka opublikowała na TikToku nagranie, w którym opowiada o poszukiwaniu pracy w stolicy Katalonii. Polka przyznaje, że mimo ogromnego doświadczenia ma problem ze znalezieniem odpowiedniego stanowiska.

Tymczasem Dariusz Matecki postanowił wykorzystać nagranie, aby uderzyć w rząd Donalda Tuska. „Musimy przywrócić godność Polakom i odbudować przyszłość dla młodych! Donald Tusk niszczy szansę kolejnego młodego pokolenia” – stwierdził poseł PiS. Polityk zaliczył potężną wpadkę. Nie tylko nie zaznaczył, że nagranie dotyczy poszukiwania pracy w Barcelonie, ale również nie zapytał autorki o zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku.

Matecki wykorzystał jej nagranie. Influencerka reaguje

Natalia Madej stanowczo odniosła się do zachowania Dariusza Mateckiego. – Kochani, nie sądziłam, że kiedyś do tego dojdzie. Nagrywam to trzeci raz, bo taka jestem wk***iona. Aktualnie mój wizerunek jest wykorzystywany do kampanii politycznych PiS. Nigdy nie mówię o polityce, a tym bardziej o tej partii – mówi influencerka w oświadczeniu, które opublikowała na swoim profilu na Instagramie.

– Mój filmik o poszukiwaniu pracy w Barcelonie, co jest ciężkie, szczególnie dla obcokrajowców, jest wykorzystywany do narracji, że to przez Donalda Tuska. Tymczasem ja nie mówię o pracy w Polsce ani w ogóle o polityce i swoich poglądach – dodała.

Autorka profilu Natalia Daily podkreśliła, że „jej twarz jest wykorzystywana bez jej zgody do kampanii politycznych”. – Nigdy nie chciałam wypowiadać się o polityce, ale nie mogę siedzieć cicho, jak moja twarz jest wykorzystywana w propagandzie PiS. Nie mogę patrzeć jak widzę swoją twarz i hasło „byle nie Trzaskowski”. Z tej niemocy się popłakałam i miałam załamanie nerwowe – przyznała influencerka.

W dalszej części nagrania Natalia Madej zaznaczyła, że ma pełną świadomość, że w Polsce także jest ciężko z pracą dla młodych ludzi, ale jej filmik był o czymś zupełnie innym. Przy okazji zaapelowała do swoich obserwatorów o zgłaszania nagrania do moderatorów. – Jeżeli widzicie ten filmik to proszę zgłaszajcie, nie siejmy propagandy – podkreśliła.

