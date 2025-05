MLH i Michał Marszał jednoczą siły na rzecz frekwencji. Celują w rekord

Gwiazdy polskiego Instagrama łączą siły. Michał Marszał oraz duet z Make Life Harder chcą zmobilizować rodaków do pójścia na drugą turę wyborów prezydenckich. – Naszym celem jest to, żeby faktycznie spróbować pobić rekord Polski we frekwencji – przyznał Michał Marszał w rozmowie z portalem tvn24.pl.

Ogólnopolskie bicie rekordu frekwencji. MLH i Marszał zachęcają

Jak podkreślał influencer, razem z MLH docierają do dwóch milionów obserwujących. – Moje konto ma miesięcznie 330 mln wyświetleń. Trafia to w dużej części do grupy osób świadomych i zainteresowanych polityką – stwierdzał.

Do udziału wyborach Marszał i MLH zachęcali w nagraniu sprzed Pałacu Prezydenckiego. Na filmie opublikowanym w sieci we wtorek 27 maja, namawiali do wsparcia „wielkiej, ogólnopolskiej akcji bicia rekordu frekwencji”.

– Namawiamy każdego, żeby zabrał ze sobą na wybory chociaż jedną osobę. A ten, kto przyprowadzi ich najwięcej i pokaże zdjęcie, dostanie wóz strażacki – obiecywał Marszał. Na nagraniu pokazał, że mowa oczywiście o zabawce, która ma nawiązywać do prawdziwych wozów, rozdawanych przy okazji wyborów za czasów PiS.

– Na pewno ktoś zrobi coś oryginalnego żeby wygrać – stwierdzał Marszał. – Fajnie, gdyby ktoś na przykład pomógł starszej osobie, którą zna, a która nie może iść na takie wybory – zasugerował. – Oczywiście wóz zawieziemy osobiście, gdziekolwiek by to było. Najważniejsze żebyśmy zagłosowali. W niedzielę wieczorem przekonamy się, jaki będzie efekt – dodawał.

Marszał podsumował dotychczasową kampanię

Marszał nie powiedział, na kogo sam będzie głosował w II turze. Stwierdził jednak, że w I turze najjaśniejszą gwiazdą była Joanna Senyszyn i jej czerwone korale. Z kolei najlepiej swoje pięć minut wykorzystać miał Sławomir Mentzen z Konfederacji.

– On to czuje. Nawet to jeżdżenie na hulajnodze było z rozmysłem. Uciekał przed pytaniami dziennikarzy, a zarazem pokazywał, że spieszy się do następnego miasta, których ma dużo na trasie – zapewniał Marszał.

W niedzielę 1 czerwca przez cały dzień we Wprost.pl będziemy relacjonować przebieg drugiej tury wyborów prezydenckich. O godzinie 21 przedstawimy sondażowe wyniki exit poll i komentarze kandydatów. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

