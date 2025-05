Wpadki na wagę prezydentury. „Zaczęło się od tego samego błędu u obu kandydatów”

W tegorocznej kampanii prezydenckiej ważne nie okazały się sprawy, co do których byliśmy przekonani, że przesądzą o wyniku – strach przed wojną, drożyzna, inflacja, Władimir Putin czy Donald Trump. Ostatnie dwa tygodnie kampanii skoncentrowane były na przeszłości jednego z kandydatów. Stosunek do grzechów jego młodości urósł do argumentu rozstrzygającego.

Znawcy marketingu politycznego mówią, że wyborów się nie wygrywa, tylko się je przegrywa sumą popełnionych błędów. W tegorocznej kampanii błędów obserwowaliśmy bez liku po stronie dwóch głównych rywali – Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Obaj w wyścigu prezydenckim szli niemalże łeb w łeb i w konkurencji na liczbę popełnionych błędów – też. Wizerunek kandydata Na samym początku został popełniony przez obu kandydatów albo ich sztaby błąd wizerunkowy. Współpracownicy Rafała Trzaskowskiego uznali, że jednego z najbardziej lewicowych polityków Platformy Obywatelskiej przemalują na umiarkowanego konserwatystę. Kandydat czuł się w tej roli źle, bo nieustannie mijał się ze swoimi prawdziwymi poglądami, a media i przeciwnicy polityczni mieli używanie, przypominając, co Trzaskowski o tej, czy innej sprawie, mówił rok wcześniej. Ten błąd ciągnął się za nim do ostatniego dnia kampanii. „Rafał, Rafał rzuć monetę, czy dziś jesteś z LGBT” skandowali bywalcy pubu Mentzena, gdy zobaczyli kandydata KO sączącego piwo w towarzystwie swojego sztabu i lidera Konfederacji. Z kolei Karol Nawrocki od początku podkreślał fakt, że nie należy do żadnej partii, w związku z tym jest kandydatem obywatelskim. Z obywatelskością miał tyle wspólnego, co Rafał Trzaskowski z konserwatyzmem, bo do walki o prezydenturę wystawił go prezes PiS Jarosław Kaczyński, a partia włożyła w jego kampanię pieniądze i zaangażowanie aktywu.