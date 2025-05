Owsiak zabrał głos tuż przed ciszą wyborczą. Jasno przedstawił swoje intencje

„Zwracamy się do wszystkich z ogromną prośbą, abyśmy w pełni skorzystali z naszego prawa do głosowania i w niedzielę oddali głos w wyborach prezydenckich. Nas głównie interesuje kwestia związana z ochroną zdrowia Polaków. Już od wielu lat gramy z Orkiestrą nie tylko dla najmłodszych, ale także dla dorosłych i najlepszym dowodem takich działań była geriatria, laboratoria walczące z sepsą czy Finał ratujący nasze płuca” – podkreślił Jerzy Owsiak z żoną w mediach społecznościowych.

„Aby choć spróbować rozwiązywać problemy ochrony zdrowia, musi być współpraca Prezydenta RP z rządem. Jak tej współpracy nie będzie, znowu wszystko utknie w marazmie i paraliżu. Proszę, abyśmy dbając też o siebie, oddali głos na największe prawdopodobieństwo wzajemnej współpracy! Bo nasze zdrowie – każdego z nas – liczy się tu najbardziej. Coś o tym wiemy! Dziękujemy! Do zobaczenia w lokalach wyborczych!” – podsumował lider WOŚP.

Wybory prezydenckie 2025. Jerzy Owsiak zachęca do głosowania

Owsiak pojawił się w ubiegłą niedzielę na marszu w Warszawie. Po wydarzeniu także zachęcał, aby tłumnie udać się do urn wyborczych. „Dla mnie to wydarzenie to dużo dobrych słów, uścisków i zbitych piątek, co jeszcze bardziej uczyniło ten pochód przyjacielskim – jak na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. Dziękuję, że mogłem wziąć udział w tym pochodzie. Mam nadzieję, że za tydzień, w przekonaniu do swoich poglądów, zagłosujemy jak najliczniej” – napisał.

W podobnym tonie lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wypowiadał się po ogłoszeniu wyników I tury. „Jestem przerażony, że ponad 30 proc. Polaków nie wzięło udziału w wyborach. Po tylu latach budowania Nowej Wolnorynkowej Polski nadal miliony rodaków nie chcą mieć żadnego wpływu na jej codzienność i bezpieczeństwo. A przecież zwłaszcza w tych wyborach każdy może mieć realny wpływ” – podsumował Owsiak.

W niedzielę 1 czerwca przez cały dzień we Wprost.pl będziemy relacjonować przebieg drugiej tury wyborów prezydenckich. O godzinie 21 przedstawimy sondażowe wyniki exit poll i komentarze kandydatów. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.

