Półnagi radny PiS tańczył na dachu auta. Agitował za Nawrockim

Informacje o incydencie pojawiły się za pośrednictwem serwisu Kontakt24. Na filmie widać półnagiego rajcę, który najpierw ochoczo wywija rękoma i kręci biodrami na dachu VW Passata B5, a następnie ten sam radny próbuje – prawdopodobnie – twerkować (ruch taneczny polegający na poruszaniu pupą) na przedniej szybie tego samego pojazdu, również półnago.

Wcześniej wideo z występem radnego PiS trafiło na profil Spotted Kluczbork. Według informacji zamieszczonych na facebookowym profilu „Kluczbork – Społeczność”, do zdarzenia doszło m.in. w okolicach jednego z marketów przy ul. Waryńskiego oraz w innych częściach miasta.

Reakcje samorządowców

Zachowanie radnego wywołało falę komentarzy wśród mieszkańców oraz lokalnych środowisk samorządowych. Gmina Kluczbork odniosła się do sprawy na swoich mediach społecznościowych, publikując oświadczenie:

„W związku z zaistniałą dzisiaj sytuacją z próbą 'agitacji wyborczej' z udziałem Radnego Rady Miejskiej w Kluczborku (…) (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość) Radni Klubów: Ziemia Kluczborska, Koalicja Obywatelska, Stąd Jesteśmy oraz Śląscy Samorządowcy stanowczo odcinają się od skandalicznego zachowania wyżej wymienionego Radnego. Zgodnie twierdzą, iż tego typu postawa nie jest godna funkcji radnego”.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku, Piotr Sitnik, również skomentował sytuację:

„Jako przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku jestem zbulwersowany zachowaniem radnego Rady Miejskiej. Nie ma zgody na takie zachowanie, które nie jest godne pełnionej funkcji Radnego Rady Miejskiej w Kluczborku”.

Brak odpowiedzi ze strony radnego

Do chwili obecnej radny nie odniósł się publicznie do zaistniałej sytuacji. Media wysłały do niego pytania dotyczące jego nietypowego zachowania, jednak odpowiedzi jeszcze nie nadeszły.

