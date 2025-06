Niemiecki sąd o migrantach. Rozstrzygnięcie może być problemem

Niemiecki sąd rozstrzygnął sprawę trzech migrantów z Somalii. Kobietę i dwóch mężczyzn skontrolowano we Frankfurcie nad Odrą podczas ich kolejowej podróży z Polski. Somalijczycy złożyli wniosek o azyl, po czym zostali odesłani do naszego kraju. Według sądu policja federalna, odmawiając im możliwości wjazdu, argumentowała, że do Niemiec przybyli oni z bezpiecznego kraju.

Odmowa wjazdu na terytorium Niemiec. Sąd nie zgodził się z argumentacją

Odmowa wjazdu z tego powodu jest niezgodna z europejskimi przepisami – orzekł sąd. Rozporządzenie dublińskie nakazuje rozpatrzenie wniosku o azyl.

Niemiecki sąd rozstrzygnął w ten sposób po raz pierwszy od wprowadzenia nowych przepisów. Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt (CSU) na początku maja podjął decyzję o wzmocnieniu kontroli granicznych. Wprowadzając zmiany, dodał, że służby mogą odmówić prawa wjazdu na teren Niemiec migrantom, pomimo złożenia wniosku o azyl.

Decyzja sądu. Wyzwanie dla kanclerza Merza

Sąd w Berlinie w swoim rozstrzygnięciu stwierdził, że wnioski o azyl migrantów powinny być rozpatrzone w strefie przygranicznej lub na granicy.

Jedną z obietnic wyborczych centroprawicowej koalicji w Niemczech było „przywrócenie porządku” na granicach kraju. „Der Spiegel” ocenił, że wyrok sądu może stanowić wyzwanie dla rządu kanclerza Friedricha Merza. Ostatnie decyzje niemieckiego rządu sprawiły, że po raz pierwszy Niemcy nie są państwem Unii Europejskiej z największą ilością wniosków azylowych.

W kwietniu informowaliśmy o statystykach dotyczących osób zawracanych z Niemiec do Polski. Dane przekazane przez Policję Federalną Niemiec mówiły, że przez 14 miesięcy do Polski z terytorium Niemiec przekazano ponad 10 tys. migrantów. Analogiczne dane uzyskane od polskich służb mówiły o liczbie 1077 migrantów. Zdecydowana większość z 10 tys. to migranci, którym odmówiono wjazdu na teren Niemiec.

