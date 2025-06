Komisja ds. petycji z pismem do premiera. Chodzi o marihuanę

Sejmowa Komisja ds. petycji we wtorek (3 czerwca) zajęła się m.in. petycją dotyczącą legalizacji marihuany na własny użytek. „Rzeczpospolita” podała argumentację osoby składającej petycję. „obecnie obowiązujące przepisy penalizujące posiadanie nawet niewielkich ilości tego środka są nieadekwatne do współczesnych realiów społecznych i naukowych, a ich utrzymanie generuje liczne problemy społeczne i gospodarcze” – czytamy.

Komisja ds. petycji podjęła decyzję o napisaniu w tej sprawie do premiera Donalda Tuska. To nie pierwsze pismo dotyczące tej tematyki, jakie do szefa rządu skierowała komisja. Na poprzednie nie otrzymała odpowiedzi.

Komisja ds. petycji. Pismo do Donalda Tuska

„Rzeczpospolita” zacytowała wiceprzewodniczącą komisji Urszulę Augustyn z Koalicji Obywatelskiej. Jej propozycja to dołączenie do pisma pytania, dlaczego Donald Tusk każe komisji tak długo czekać na wiadomość zwrotną.

– Już mamy czerwiec, więc może ktoś by się zastanowił, dlaczego nam nie był uprzejmy jeszcze odpowiedzieć – powiedziała posłanka.

Legalizacja marihuany. Czescy posłowie podjęli decyzję

W ostatnim czasie temat legalizacji marihuany na własny użytek podjęli parlamentarzyści w Czechach. Nowe przepisy przegłosowali posłowie, muszą uzyskać akceptację Senatu i prezydenta Czech.

Zgodnie ze zmianami dorośli obywatele uzyskaliby pozwolenie na posiadanie do 100 g marihuany na własny użytek oraz uprawy do trzech roślin konopi. Posłowie zaplanowali wejście nowych przepisów w życie 1 stycznia 2026 roku. Po wprowadzeniu zmian Czechy dołączą do Niemiec jako drugi kraj Unii Europejskiej z zalegalizowaną uprawą konopi na własny użytek.

Reforma czeskiego prawa zakłada też złagodzenie kar za posiadanie większych ilości marihuany. Posłowie podjęli również decyzję o legalizacji leczenia psylocybiną pod ścisłym nadzorem lekarskim, co daje nowe możliwości w leczeniu zaburzeń psychicznych.

