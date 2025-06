Antycyklon Xara zapowiada zmianę pogody. Temperatury będą trudne do zniesienia

Powoli mija front atmosferyczny, który przyniósł nad Polskę deszcze i burze oraz ochłodzenia. Zjawiska te będą stopniowo słabnąć, przygotowując nas do letniej pogody. Już od czwartku nad naszym krajem rozbudowywać będzie się antycyklon Xara. Przyniesie słońce przy jednoczesnym zaniku burz i opadów. Najlepsza pogoda ma być do niedzieli na zachodzie kraju.

Prognoza na weekend. Antycyklon Xara przyniesie upały

Antycyklon przyniesie ocieplenie. Do piątku 13 czerwca temperatura osiągnąć ma od 17 do 23 st.C, ale w kolejne dni słupki termometrów pójdą zauważalnie w górę. W niedzielę 15 czerwca temperatura na zachodzie osiągnąć ma od 26 do nawet 30-31℃.

Z kolei w poniedziałek, 16 czerwca upał przeniesie się nad centralną Polskę od Bałtyku po Tatry. Skorzystają na tym zwłaszcza urlopowicze, którzy wybrali się w góry lub nad morze. Synoptycy zaznaczają, że warto korzystać z ciepłych dni, ponieważ już niedługo mogą znów pojawić się fronty atmosferyczne z przelotnymi opadami oraz burzami.

Na szczęście prognoza długoterminowa jest raczej optymistyczna i nie przewiduje już tak gwałtownych wyładowań atmosferycznych jak ostatnio. Suma opadów ma z kolei utrzymywać się poniżej normy. Ma być również ciepło, ale nie gorąco.

Szczegółowa prognoza pogody na piątek

13 czerwca w dzień na zachodzie kraju ma być pogodnie, a we wschodniej połowie Polski zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Miejscami wystąpią słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17°C na południowym wschodzie, około 19°C w centrum, do 24°C na północnym zachodzie.

Na obszarach podgórskich i nad morzem będzie od 14°C do 18°C. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, z kierunków północnych. Rano w Bieszczadach porywy wiatru osiągną do 70 km/h, a w Tatrach do 60 km/h.

