Kłopoty ks. Natanka. Będzie kolejny proces

Ks. Piotr Natanek to kontrowersyjna postać, która zasłynęła swoją głośną medialną działalnością. Duchowny zdobył internetową popularność za sprawą zamieszczonego w internecie kazania na tematu okultyzmu i opętania przez szatana. W 2009 roku Kościół powołał komisję teologiczną, która miała ocenić treści głoszone przez ks. Natanka. Stwierdzono liczne błędy teologiczne – komisja negatywnie wypowiedziała się o działalności duchownego.

Ks. Piotr Natanek. Zawieszony kapłan wypowiedział posłuszeństwo biskupowi

W 2011 roku na ks. Natanka nałożono karę suspensy – zawieszono go w sprawowaniu funkcji kapłańskich. Natanek publicznie wypowiedział posłuszeństwo kard. Dziwiszowi i nadal sprawuje liturgię.

Ksiądz ma też problemy prawne. W 2023 roku został prawomocnie skazany za zniesławienie. Po apelacji otrzymał karę grzywny i nawiązki na rzecz PCK zamiast pierwotnej kary ograniczenia wolności.

Natanka czeka kolejny proces. Stowarzyszenie „Nasz Bocian” przygotowuje pozew cywilny, w którym zarzuca księdzu obrażanie osób dotkniętych niepłodnością oraz dzieci poczętych metodą in vitro. To druga próba stowarzyszenia. Poprzedni prywatny akt oskarżenia Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej uznał za bezskuteczny z powodu błędnie wniesionej sądowej opłaty.

Problemy prawne kontrowersyjnego księdza. „On pluje na ludzi”

– Powodem był brak prawidłowo wniesionej opłaty sądowej. Nie pamiętam dokładnie, jaka to była kwota, może 30, a może 50 złotych. Zamknęło to nam możliwość dochodzenia sprawiedliwości w sprawie karnej, ale nie cywilnej – powiedziała w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Marta Górna, prezes stowarzyszenia.

Przyczyną pozwu są wypowiedzi ks. Piotra Natanka.

– On nie przestaje obrażać. Gdyby to mnie osobiście obrażał, nie wzruszyłoby mnie to, ale on pluje na ludzi, którzy cierpią z powodu bezpłodności – dodała Marta Górna.

