Papież pozdrowił Polaków. Przypomniał o ważnej tradycji

Portal Vatican News informuje o pozdrowieniu, z jakim do polskich pielgrzymów zwrócił się papież Leon XIV.

– Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków – zaczął Ojciec Święty. Później przypomniał o nabożeństwach ku czi Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego kult sięga średniowiecza.

Czerwiec miesiącem Najświętszego Sercu Pana Jezusa. Siedemnastowieczne objawienia

Zgodnie z kościelną tradycją czerwiec to miesiąc, który poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W kościołach odbywają się specjalne nabożeństwa i modlitwy, a wierni podczas nich śpiewają Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W piątek po oktawie Bożego Ciała obchodzona jest uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – w tym roku jest to 27 czerwca 2025. Boże Ciało obchodzimy 19 czerwca.

Kult Serca Jezusowego wywodzi się ze średniowiecza. Główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada św. Małgorzacie Marii Alacoque, francuska siedemnastowiecznej zakonnicy, której objawienia miały ogromny wpływ na katolicką pobożność. Kobieta miała rzekomo kilka widzeń Jezusa, w których opowiedział jej o potrzebie zwrócenia się wiernych do jego serca poprzez specjalne Nabożeństwo, będące dla uczestników źródłem wielkich łask.

Papież Leon XIV do Polaków. Zachęta i błogosławieństwo

– W czerwcu celebrujecie nabożeństwo poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – kontynuował papież.

– Zachęcam was, byście pielęgnowali tę tradycję, przedstawiając Sercu Chrystusa, które jest źródłem życia i świętości, wasze troski i nadzieje. Ufnie proście Pana, aby pozwolił wam poznać swoje Serce i wysłuchał waszego wołania! Wszystkim wam błogosławię – zakończył pozdrowienie skierowane do Polaków Leon XIV.

