Papież Leon XIV wybrał symbol Jana Pawła II. Zbieg okoliczności?

Msza rozpoczęła się dziesięć dni po tym, jak kardynał Robert Prevost został wybrany na 267. papieża Kościoła katolickiego. Wśród najważniejszych momentów uroczystości znalazło się nałożenie paliusza – pasa będącego znakiem pasterskiej odpowiedzialności następcy świętego Piotra – oraz przekazanie Pierścienia Rybaka, który, jak przypomina serwis Vatican News, nawiązuje do powołania apostoła Piotra jako „rybaka ludzi”.

Leon XIV i krzyż z historią

W trakcie ceremonii uwagę przykuł nie tylko papieski strój, ale również ferula – pastorał, który Leon XIV trzymał w dłoni. Jak zauważyła organizacja katolicka Knights of Columbus, to ten sam pastorał, którego jako pierwszy użył papież Paweł VI przy zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Później korzystali z niego wszyscy papieże, w tym Jan Paweł II, z którym jest on najmocniej kojarzony.

Juan Carlos Corvera, szef hiszpańskiej fundacji edukacyjnej noszącej imię polskiego papieża, podkreślił w serwisie X (dawniej Twitter), że widok Leona XIV z tym symbolem był dla niego poruszający. „To piękny znak – nowy papież składa w ten sposób hołd Janowi Pawłowi II” – napisał jeden z internautów.

Gest pełen znaczenia

Nie tylko ferula, ale również ornat Leona XIV wywołał skojarzenia z Janem Pawłem II. Wśród internautów nie zabrakło takich, którzy zauważyli podobieństwo do stroju, który polski papież miał na sobie podczas inauguracji swojego pontyfikatu w 1978 roku. „To symboliczny gest – w końcu 18 maja przypadają urodziny Jana Pawła II” – napisał jeden z komentujących.

Inny użytkownik dodał: „To 105. rocznica jego urodzin. Papież Leon miał na sobie ornat i ferulę używaną również przez Benedykta XVI i Franciszka. Mocny przekaz!”.

Jeszcze przed ceremonią ksiądz Matthew P. Schneider udostępnił zdjęcie Jana Pawła II z tym właśnie pastorałem, określając go jako „jeden z najbardziej poruszających krzyży” i „prawdziwy symbol duchowości”.

