W KK dojdzie do przełomu? Tak było od 1700 lat, papież jest gotowy na zmianę

Od 1700 lat Kościoły katolickie i prawosławne obchodzą Wielkanoc w różnych terminach. Data świąt wyznaczana jest na podstawie wytycznych, które określone zostały podczas Soboru Nicejskiego w 325 roku. To najważniejsze wydarzenie dla chrześcijan – bo związane ze zmartwychwstaniem Jezusa, obchodzone jest w pierwszą niedzielę po pierwszej pełni księżyca – po wiosennej równonocy. Obliczanie tego jednak odbywa się przy użyciu dwóch różnych kalendarzy – w KK jest to oczywiście gregoriański, znacznie dokładniejszy. W prawosławiu używany jest natomiast juliański, znacznie starszy – opóźniony o nawet 13 dni.

Powoduje to, że święto obchodzone jest w różnych terminach – w odstępach od kilku dni do nawet pięciu tygodni. Czasami daty pokrywają się – jak to miało miejsce w tym roku, 20 kwietnia. Tak było również w latach; 2010, 2011 czy 2014. Możliwe jednak, że w przyszłości terminy w Kościołach będą pokrywały się rok do roku – taką propozycję ma Leon XIV.

Szykuje się ekumeniczny przełom? Papież Leon XIV: Potwierdzam otwartość KK

7 czerwca odbyło się sympozjum „Nicea i Kościół trzeciego tysiąclecia: ku jedności katolicko-prawosławnej”. Organizatorem wydarzenia był: Papieski Uniwersytet świętego Tomasza z Akwinu oraz Międzynarodowe Prawosławne Stowarzyszenie Teologiczne z okazji 1700-lecia Soboru Nicejskiego.

Papież, który spotkał się w Watykanie z uczestnikami sympozjum, przypomniał, że 1700 lat temu chciano ujednolicić dzień wspólnego świętowania zmartwychwstania Jezusa, co jednak nie powiodło się. – Różnice w kalendarzach nie pozwalają już chrześcijanom wspólnie obchodzić najważniejszego święta roku liturgicznego, powodując problemy duszpasterskie w obrębie wspólnot, dzieląc rodziny i osłabiając wiarygodność naszego świadectwa Ewangelii – mówił, cytowany przez radio Vatican News.

Są jednak pomysły, co z tym zrobić. Zaprezentowano koncepcje, które nie ignorują ustaleń soboru. – W tym roku, gdy wszyscy chrześcijanie obchodzili Wielkanoc tego samego dnia, pragnę potwierdzić otwartość Kościoła katolickiego na poszukiwanie ekumenicznego rozwiązania, sprzyjającego wspólnemu świętowaniu zmartwychwstania pana – poinformował Leon XIV.

