Tusk na „taśmach” TV Republiki: „Boże, ja Niemiec”. Giertych o okręgach: Tam same shity są

TV Republika opublikowała „taśmy Tuska”. Nagranie ma pochodzić z 2019 r. i dotyczyć startu Romana Giertycha w wyborach parlamentarnych. Polityk skarżył się, że Grzegorz Schetyna miał go nie chcieć umieścić na liście kandydatów. – Błąd zrobił, bo tylko by na tym zyskał. Ja myślę, że on bał się ciebie. On już wcześniej miał sceptycyzm. On obiecał mi ten start wcześniej – miał mówić Giertych.

– Wkurzony jestem, że mnie nie dał do Senatu, bo jak by mnie dał, to byłbym zadowolony. Nie mogłem iść gdzieś indziej na inny okręg, bo bym się spalił. On mi pięć okręgów proponował. Jakaś wschodnia Wielkopolska, Radom, tam, gdzie same shity są – miał dodać adwokat. – Tam, gdzie z**by są – miał zareagować Tusk. – Nastroje w partii są takie, jak pewnie lepiej wiesz ode mnie, że jak się jemu podwinie noga, to go sczyszczą – miał komentować Giertych.

„Taśmy Tuska”. „Ja mam pochodzenie niemieckie stwierdzone. A ty masz… po prostu się przyszywasz”

– Nie podwinie, tylko powinie – miał go poprawić obecny premier. Mecenas trzy razy przeprosił, na co Tusk zripostował, że „Boże, ja Niemiec muszę uczyć”. – Mój drogi, ja mam pochodzenie niemieckie stwierdzone. A ty masz… po prostu się przyszywasz – miał mu odpowiedzieć Giertych. Adwokat miał też ocenić potencjalną koalicję PiS-u z Konfederacją i wejście do rządu Janusza Korwin-Mikkego, Krzysztofa Bosaka, czy Roberta Winnickiego. – To są debile – miał stwierdził Giertych.

– Brutalnie mu mówiłem, wiesz, na końcu byłem wkurzony na niego, to wiesz, mówiłem mu bardzo dosadnie. Mówiłem, że po prostu kampania idzie w złą stronę, że jego doradcy po prostu go oszukują i że nic nie wskazuje, żeby szło w dobrą stronę – to kolejny fragment słów mecenasa z nagrania. Adwokat miał podkreślać, że Schetyna zostanie „twarzą porażki”, na co aktualny szef rządu miał odpowiedzieć, że „nie zapomni mu tego”.

Roman Giertych komentuje taśmy

Giertych, komentując taśmy podkreślił, że rozmowy zostały „nagrane przez izraelski program PEGASUS w ramach nielegalnej operacji prowadzonej przeciwko mnie przez CBA”. „W tej sprawie toczy się śledztwo prowadzone przez Zespół nr 3 Prokuratury Krajowej, gdzie mam status pokrzywdzonego” – kontynuował. Polityk KO zaznaczył, że według niego publikacja taśm jest związana z decyzją SN o ponownym przeliczeniu głosów. Zaznaczył też, że Piotr Nisztor został złapany na fałszowaniu taśm.

