PSL w sojuszu z PiS-em? Nietypowa ankieta, tak odpowiedzieli ludowcy

Stacja Polsat News ustaliła, że członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego prezesem jest wicepremier i minister obrony narodowej – Władysław Kosiniak-Kamysz – jeden z czterech liderów obecnie rządzącej Koalicji 15 Października, mieli otrzymać do wypełnienia ankiety z pytaniami. Dotyczyły one po części ewentualnego zacieśnienia relacji z partią posła Jarosława Kaczyńskiego – Prawem i Sprawiedliwością, a także skrajnie prawicowym ugrupowaniem wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka i posła Sławomira Mentzena – Konfederacją Wolność i Niepodległość.

Czy to oznacza, że ludowcy rozważają sojusz z prawicą? Rzecznik partii – Miłosz Motyka, wiceszef resortu klimatu i środowiska – zapewnia, że w tym momencie „nie ma żadnych rozmów”. – Jako PSL wielokrotnie o tym mówiliśmy, że z partiami antydemokratycznymi się nie współpracuje – podkreślił w rozmowie z Polsatem. Odniósł się też do wyniku ankiety. – Nie ma co szukać drugiego dna. Żadnej koalicji z PiS-em nie ma i też z tej ankiety, mówiąc bardzo brutalnie, to wynika – zaznaczył.

70 proc. członków PSL-u nie chce rezygnować z obecnej koalicji

Rzecznik prasowy ludowców ujawnił, że ponad 70 procent członków partii optuje za tym, by pozostać w koalicji rządzącej – w takim jej kształcie jak obecnie.

Do sprawy odnosił się również szef struktur PSL-u na Opolszczyźnie – Marcin Oszańca. Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego poinformował w rozmowie z lokalnym serwisem opolska360.pl, że celem ankiety było wyłącznie „badanie nastrojów” wśród członków partii.

Warto dodać, że jak dotąd w historii istnienia ugrupowania PSL nigdy nie nawiązał koalicji rządowej z PiS-em (w przeszłości ludowcy tworzyli ją tylko z Sojuszem Lewicy Demokratycznej czy – jak teraz – Platformą Obywatelską). Za rządów prawicy partia znajdowała się w opozycji.

