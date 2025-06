Szczury w Szczecinie. Mieszkańcy alarmują

Z lokalną redakcją „Kuriera Szczecińskiego” skontaktował się zaniepokojony mieszkaniec miasta, który zwrócił uwagę na rosnącą jego zdaniem populację gryzoni.

– Mam wrażenie, że szczurów jest więcej od około 5-6 lat – zaczął pan Krzysztof w rozmowie z reporterami.

Szczecin. Mieszkaniec alarmuje w sprawie liczby gryzoni

– Mieszkam przy ul. Cegielskiego na Niebuszewie. Przy ulicy znajduje się opuszczona kamienica. Dwa lata temu zagnieździły się w niej szczury. Teraz jest ich naprawdę dużo. Mieszkamy po sąsiedzku. Gryzonie wchodzą nam na taras. Próbują wejść do domu. Jednego udało nam się złapać. Szczury można zobaczyć na ulicy w biały dzień właściwie w całym mieście. Przynajmniej w dzielnicach śródmiejskich – powiedział redakcji „Kuriera Szczecińskiego”.

Mężczyzna problemem próbował zainteresować miejskich urzędników.

– Jednego dnia wykonałem chyba 30 telefonów. Odsyłali mnie od Annasza do Kajfasza. W końcu niewiele udało się ustalić – zakończył.

„Kurier Szczeciński” skontaktował się z Urzędem Miasta Szczecin. Rzekomą plagę szczurów skomentowała Sylwia Cyza-Słomska z Referatu ds. Komunikacji Społecznej i Internetowej.

– Deratyzacja w mieście przeprowadzana jest dwa razy w roku. My zajmujemy się wyłącznie budynkami komunalnymi. W przypadku pozostałych budynków obowiązek deratyzacji ciąży na zarządcy. Deratyzacja polega na rozkładaniu trutki. W naszym imieniu możemy powiedzieć, że nie zauważyliśmy większej ilości szczurów. Nasze obserwacje ograniczają się do budynków komunalnych. O liczbę gryzoni w skali całego miasta należałoby pewnie zapytać właścicieli firm deratyzacyjnych – powiedziała.

Szczury w mieście. Sanepid radzi

Na stronie sanepidu znaleźć można wytyczne, jak radzić sobie z obecnością szczurów w mieście.

W ulotce znajdują się rady:

1. Wszystkie nieszczelności, szpary i dziury w budynkach powinny być na bieżąco usuwane. Nawet niewielkie szczeliny umożliwiają przedostanie się gryzoni do obiektu;

2. Wejścia do obiektu powinny być szczelnie zamykane;

3. Otwory kanalizacyjne i ściekowe powinny być zabezpieczone kratkami;

4. Utrzymywać czystość i porządek na zewnątrz budynków (podwórka), w komórkach, składzikach, piwnicach i strychach;

5. Odpady pokonsumpcyjne oraz komunalne powinny być składowane wyłącznie w szczelnie zamkniętych pojemnikach, nie wolno wyrzucać resztek jedzenia do kanalizacji.

