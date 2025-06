Uwaga na wichury w Boże Ciało. IMGW ostrzega

Rozpoczął się długi weekend. Biorąc jeden dzień urlopu, można mieć cztery dni wolnego – od czwartku do niedzieli.

Pogoda w Boże Ciało. IMGW ostrzega przed wichurami

Planując wypoczynek, warto wziąć pod uwagę warunki pogodowe. IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia dla północnej części kraju. Na terenie woj. zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego oraz w północnych powiatach woj. mazowieckiego może wystąpić silny wiatr – w porywach przekraczający 85 km/h.

W reszcie Polski maksymalna prędkość ma wynieść 55 km/h. Wiać będzie z północnego zachodu i zachodu.

IMGW wydał również alert dotyczący zagrożeń hydrologicznych, jakie mogą na Zalewie Szczecińskim. Alert II stopnia dotyczący wezbrania wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych obowiązywać będzie do poranka następnego dnia, 20 czerwca.

Umiarkowane zachmurzenie. Ciepło i przelotne opady deszczu

W Boże Ciało spodziewać się można umiarkowanego zachmurzenia i przelotnych opadów deszczu na północnym wschodzie, centrum i na południu kraju. Najchłodniej będzie na północy Polski – maksymalnie 16 stopni Celsjusza, a najcieplej na południu, gdzie termometry mogą wskazać 25 stopni.

W piątek w Polsce oczekiwać można małego i umiarkowanego zachmurzenia. Po południu na wschodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura będzie podobna do czwartkowej. Nad morzem termometry wskażą do 17 stopni Celsjusza, a na zachodzie – do 24 stopni. Wiatr nie będzie tak porywisty jak w Boże Ciało. Na zachodzie Polski w porywach może osiągać 60 km/h.

W sobotę i niedzielę wiatr ma być jeszcze słabszy. Ma być również mniej chmur. Niedziela zapowiada się najcieplejszym dniem długiego weekendu – temperatura może dojść do 28 stopni Celsjusza.

