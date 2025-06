Piątek po Bożym Ciele. Czy będzie dniem wolnym?

W 2025 roku Boże Ciało wypada 19 czerwca. Biorąc w piątek jeden dzień urlopu Polacy zapewnić mogą sobie długi, czterodniowy weekend.

Pojawił się pomysł, aby piątek po Bożym Ciele stał się ustawowym dniem wolnym od pracy. Do Kancelarii Prezydenta trafił projekt ustawy, który by to regulował.

Dni ustawowo wolne od pracy. 14 pozycji na liście

Obecnie w polskich przepisach poza niedzielami jest 14 dni wolnych od pracy. W 2025 są to:

1 stycznia – święto Trzech Króli,

20 kwietnia – Wielkanoc,

21 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny,

1 maja – Święto Pracy,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

8 czerwca – Zesłanie Ducha Świętego, inaczej pierwszy dzień Zielonych Świątek,

19 czerwca – Boże Ciało,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia,

25 grudnia – Boże Narodzenie I dzień,

26 grudnia – Boże Narodzenie II dzień.

Piątek po Bożym Ciele. Petycja z listą sześciu dni

Projekt ustawy, który trafił do Kancelarii Prezydenta, przewiduje rozszerzenie powyższej listy o dodatkowe sześć pozycji. Pomysłodawcy chcieliby mieć wolne w:

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

2 maja (Święto Flagi)

piątek po Bożym Ciele

2 listopada (Dzień Zaduszny)

31 grudnia (Sylwester).

Autor petycji argumentował, że „szkoły stosują wiosenną przerwę świąteczną od Wielkiego Czwartku, 2 maja jako dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych, czyli tzw. majówka, 31 grudnia jako tzw. zimowa przerwa świąteczna”. Zwrócił również uwagę na stosowanie przez komunikacje miejskie sobotnich rozkładów jazdy 2 maja, 31 grudnia oraz w piątek po Bożym Ciele.

„Fakt” o zdanie na tej petycji spytał ekonomistę Marka Zubera.

– Pojawiają się wyliczenia, że każdy dzień wolny od pracy to koszt kilku, a nawet kilkunastu miliardów złotych. Koszty te wydają się jednak zawyżone. Przecież, nawet jeśli jest dzień wolny od pracy, to nie dla wszystkich – np. służby mundurowe czy lekarze muszą pracować. Poza tym mało jest zakładów, które pracują na 100 proc. przez siedem dni w tygodniu – skomentował ekspert.

Złożonym do Kancelarii Prezydenta dokumentem zajmą się podwładni Andrzeja Dudy lub prezydenta-elekta Karola Nawrockiego. Prezydent może wyjść z inicjatywą ustawodawczą lub skierować petycję do odpowiedniego organu administracji rządowej.

Czytaj też:

Boże Ciało to nie tylko procesja. Kościół mówi o innym obowiązkuCzytaj też:

Czy w piątek po Bożym Ciele trzeba pościć? Niektórzy wierni mogą liczyć na wyjątek