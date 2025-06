Jaka pogoda na Boże Ciało? Tak będzie wyglądał długi weekend

Zbliża się Boże Ciało. W 2025 roku to ruchome święto wypada 19 czerwca, tradycyjnie w czwartek. Biorąc jeden dzień urlopu, można mieć cztery dni długiego weekendu.

Na przeważającym obszarze Polski będzie słonecznie w świąteczny czwartek. Chmur spodziewać się można na północy i południu kraju.

Boże Ciało. Prognozy na 4 dni wolnego

Nad morzem i na Mazurach w długi weekend będzie najniższa temperatura. Początkowo spodziewać się można maksymalnie 15 st. Celsjusza, a pod koniec weekendu termometry pokażą maksymalnie 20 st. Przebywający na północy kraju spodziewać się mogą przelotnych opadów i burz, zwłaszcza w czwartek i piątek.

Spędzając długi weekend w górach, nie należy nastawiać się na upały. Termometry wskażą od 15 do 20 st. w niższych partiach. Turyści udający się wyżej muszą być przygotowani na maksymalnie 10 st. Celsjusza. Opady imo burze mogą wystąpić w sobotę i niedzielę.

Cieplej będzie na pozostałym obszarze Polski. Na Mazowszu termometry wskażą do 21 st. Celsjusza. Podobnie na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce. Na południowym zachodzie temperatura będzie jeszcze wyższa – do 20-23℃.

Temperatura odczuwalna może być jednak niższa. Synoptycy IMGW ostrzegają przed porywistym wiatrem z północy i zachodu. Najmocniej może wiać nad morzem – nawet do 70 km/h. W pozostałej części Polski wiatr będzie słabszy, do 40 km/h.

Pogoda na weekend. Rekordowe upały

W długi weekend będzie chłodniej w weekend 13-15 czerwca.

W sobotę maksymalna temperatura, według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w przeważającej części Polski będzie się wahać od 23 do 27 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na krańcach południowo-zachodnich, a słupki rtęci mogą dobić do 29 kresek. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich i na wybrzeżu, od 18 do 21℃. a najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej około 17 stopni Celsjusza.

W niedzielę termometry pokażą od 21 do 23 kresek na wschodzie i południu, oraz około 25℃. w centrum, do 31 – 33 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Wszystko wskazuje na to, że będą to najwyższe temperatury w tym roku. Wieczorem na krańcach zachodnich możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz wyniesie do 10 mm.



Jaka pogoda na weekend? Polacy muszą przygotować się na upały

