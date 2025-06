Jaka pogoda na weekend? Polacy muszą przygotować się na upały

W sobotę maksymalna temperatura, według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w przeważającej części Polski będzie się wahać od 23 do 27 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na krańcach południowo-zachodnich, a słupki rtęci mogą dobić do 29 kresek. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich i na wybrzeżu, od 18 do 21 st. C, a najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej około 17 stopni Celsjusza.

Pogoda na najbliższe trzy dni. W niedzielę upały, od poniedziałku nie będzie już tak gorąco

W nocy temperatura minimalna będzie się wahać między dziewięcioma, a 12 kreskami na wschodzie, do 13-15 st. C na zachodzie. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat – około sześciu stopni Celsjusza oraz spadki w obniżeniach terenu Karpat do trzech stopni Celsjusza.

W niedzielę termometry pokażą od 21 do 23 kresek na wschodzie i południu, oraz około 25 st. C. w centrum, do 31 – 33 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Wszystko wskazuje na to, że będą to najwyższe temperatury w tym roku. Wieczorem na krańcach zachodnich możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz wyniesie do 10 mm.

Przed nami najcieplejsze dni w tym roku. Potem dojdzie do nagłego zwrotu

W nocy z niedzieli na poniedziałek i w poniedziałek dojdzie do ochłodzenia. Kolejne dni według prognoz nie będą już tak upalne. Termometry nie będą się zbliżać do 30 kresek. Temperatura minimalna od 11 do 16 st. C. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich. Słupki rtęci pokażą od 19 do 21 kresek. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, od 16 do 18 st. C. Miejscami możliwe są przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Suma opadów w czasie burz wyniesie 20-30 mm.

Czytaj też:

Urlop w Turcji z dala od tłumów. To all inclusive na lato kosztuje 1788 złCzytaj też:

RPO interweniował w sprawie upałów w polskich więzieniach. Służba Więzienna odpowiada