Boże Ciało to nie tylko procesja. Kościół mówi o innym obowiązku

W tym roku Boże Ciało, jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim, obchodzone jest 19 czerwca. Tego dnia przez wszystkie miasta i wsie Polski przejdą kolorowe procesje, na których dzieci sypać będą płatki. I choć powszechnie to właśnie z uroczystymi procesjami kojarzone jest to święto, to nie udział w procesji a w mszy świętej jest kluczowy. Wyjaśniamy, co dokładnie mówi na ten temat prawo kanoniczne, a także czy nieobecność na liturgii może być grzechem.

Procesja w Boże Ciało nie jest obowiązkowa. Grzechem jest co innego

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, Boże Ciało należy do tzw. świąt nakazanych. Oznacza to, że wierni są zobowiązani do uczestnictwa w eucharystii — podobnie jak w niedziele czy uroczystości takie jak Wszystkich Świętych czy Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Niezastosowanie się do tego obowiązku, bez uzasadnionej przyczyny, np. choroby czy braku fizycznej możliwości dotarcia do kościoła, może być uznane za grzech ciężki.

Prawo kanoniczne daje jednak pewną elastyczność. Obowiązek uczestnictwa w liturgii można spełnić zarówno w dniu samego święta, jak i w jego wigilię — czyli wieczorem dnia poprzedniego. W praktyce oznacza to, że msza w środowy wieczór przed Bożym Ciałem również jest ważna i wystarczająca.

Co ważne, w przeciwieństwie do Wielkiego Piątku czy Środy Popielcowej, w Boże Ciało nie obowiązuje post ścisły.

Kodeks Prawa Kanonicznego mówi jasno. Udział w procesji w Boże Ciało nie jest obowiązkowy

Co jednak z procesją, która często budzi największe emocje? Choć to ważny i piękny element obchodów — mający na celu publiczne wyznanie wiary i prośbę o błogosławieństwo dla lokalnej społeczności — udział w niej nie jest obowiązkowy. Procesja nie zastępuje mszy świętej i nie zwalnia z konieczności wcześniejszego lub późniejszego uczestnictwa w niej.

Boże Ciało to także święto przypominające o centralnym znaczeniu Eucharystii w życiu katolika. Jak przypominają księża, udział w liturgii to nie tylko spełnienie obowiązku, ale również wyraz duchowej jedności ze wspólnotą i osobistego zaangażowania w życie Kościoła.

