Dopiero co zaczęli, a już odchodzą. Redakcja Newsmax w rozsypce

Po półtora miesiąca od startu, stacja Newsmax Polska pożegnała się z pierwszymi trzema osobami. Teraz Wirtualne Media donoszą o dwóch kolejnych rozstaniach. Choć oficjalnie nie było potwierdzenia, odeszła prezenterka pogody Kinga Walkowiak.

Newsmax Polska żegna kolejnych pracowników

Portal wirtualnemedia.pl podkreśla, że o pożegnaniu Walkowiak dowiedział się w dwóch niezależnych źródłach i jest to informacja pewna. Od początku miesiąca zrezygnować miał też szef operatorów Sebastian Korczak. Pierwszy informował o tym Press, a WM udało się porozmawiać z byłym już pracownikiem Newsmax.

– Po okresie pracy w Newsmax Polska podjąłem decyzję o zakończeniu pełnienia funkcji szefa operatorów. To był intensywny i wartościowy czas, za który dziękuję całemu zespołowi – mówił Korczak.

– Nasze podejście do organizacji pracy i prowadzenia zespołu w pewnych kwestiach się różniło, dlatego uznałem, że to dobry moment na zmianę – wyjaśniał. Jak mówił, teraz skupi się na produkcji i realizacji własnych projektów. – Jednocześnie pozostaję otwarty na inne formy współpracy z Newsmax Polska w przyszłości – zaznaczał.

Pierwsze odejścia z Newsmax Polska

Przed tygodniem Wirtualne Media ustaliły, że z redakcji odeszłą też Katarzyna Adamiak-Sroczyńska, która pełniła w stacji kluczową funkcję zastępcy producenta wykonawczego. To ona miała decydować o tym, jak wygląda wszystko na wizji.

Krótko po starcie stacji odeszła też dwójka prezenterów: Agnieszka Piechurska i Jacek Cholewiński. Jak tłumaczyła ta pierwsza, miała umowę na 3 miesiące próbne i po tym okresie pracodawca jej nie przedłużył.

Newsmax Polska działa od 4 lipca na licencji amerykańskiej marki, koncesję uzyskał w Holandii. Europejską franczyzę marki posiada państwowy Telekom Srbija. Nadawca informował, że łączy wiadomości z Polski i świata z publicystyką, wywiadami oraz analizą wydarzeń dnia.

Czytaj też:

Konkurent TV Republika wystartował. „Kluczowe pytanie brzmi: na jak długo wystarczy im pieniędzy?” Czytaj też:

Pierwszy taki transfer z TV Republika. „70 proc. zespołu myśli o przejściu”