Nowy rzecznik rządu. Nieoficjalnie: Znane nazwisko

Dotychczasowy minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka ma zostać rzecznikiem prasowym rządu Donalda Tuska – poinformował Polsat News. 20 czerwca, o godz. 12.00 odbędzie się konferencja prasowa szefa rządu. Być może to właśnie na niej zostanie ogłoszony nowy rzecznik. Reporterka PN widziała, że lider Nowoczesnej został przywieziony do Kancelarii Premiera.

Szłapka po zakończeniu polskiej prezydencji w UE ma nie mieć wielu obowiązków. Do tego dochodzi jeszcze zapowiadana przez Tuska rekonstrukcja rządu, której skutkiem ma być zmniejszenie liczby ministrów oraz wiceministrów, a także zlikwidowania kilku resortów.

Donald Tusk o rzeczniku rządu. Nazwisko ma być znane do końca tygodnia

– Tak jak się publicznie zobowiązałem, jeszcze w tym tygodniu przedstawimy rzecznika rządu, który będzie z państwem na co dzień, od rana do wieczora pracował tak, że bądźcie cierpliwi, ten tydzień niedługo się kończy – mówił premier w oświadczeniu po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Tusk w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie 11 czerwca tłumaczył, że zwłoka wynika z tego, że „to ma być rzecznik rządu”, a nie jego własnej osoby. – Czeka mnie więc jeszcze jedna runda ze wszystkimi koalicjantami, wszyscy muszą się czuć dobrze z rzecznikiem – wyjaśniał.

Premier o zadaniach nowego rzecznika

– Zadaniem rzecznika będzie zbudowanie dużo nowocześniejszego systemu. My mamy Centrum Informacyjne Rządu; minister Rucińska; zespół, który pracuje w CIR-ze to zespół od tego, żeby wszyscy mieli dokładną informację, co się dzieje w rządzie. Ale to nie wystarczy – przekonywał premier.

– My musimy uruchomić wszystkie zasoby personalne, ludzi z autorytetem, żeby byli heroldami na temat tego, co robimy. Więc to nie tylko administracja, przygotowanie informacji, ale to jest walka każdego dnia z użyciem wszystkich nowoczesnych metod. Do tego będzie rzecznik potrzebny – kontynuował Tusk. Szef rządu zapewniał, że rzecznik będzie „poważną figurą polityczną, mądrym człowiekiem i wagą ciężką w polityce”.

