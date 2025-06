Trzy minuty u lekarza. Wstrząsająca relacja z gabinetu

Błażej Kmieciak od lat zajmuje się kwestią respektowania praw pacjentów i ich rodzin w szpitalach. Były członek państwowej komisji ds. przeciwdziałania pedofilii podzielił się w mediach społecznościowych szokującą relacją z wizyty u lekarza.

Wizyta u lekarza trwała trzy minuty. Cena zwala z nóg

Błażej Kmieciak, który aktualnie pracuje jako przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich ds. zdrowia psychicznego przyznał, że jednak z bliskich mu osób musiała skorzystać z pomocy psychiatry.

Jak się okazało, konsultacja trwała zaledwie trzy minuty. Pacjent musiał zapłacić za rozmowę ze specjalistą aż 300 złotych. „Mam ogromny szacunek dla medyków, ale o takich sytuacjach trudno słuchać spokojnie, tym bardziej, gdy wiesz, że ta wizyta miała być ważna” – stwierdził oburzony Błażej Kmieciak.

twitter

Wizyta u lekarza trwała trzy minuty. Burza w sieci

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. „Albo to niepełna informacja, albo jakaś pomyłka. Psychiatra przyjmuje dłużej niż inni lekarze, a przez 3 minuty to można powiedzieć, że pacjent pomylił specjalistę i powinien udać się w inne miejsce”; „wiem że to nieporównywalne ale najbardziej się wkurzyłem jak byłem 5 minut u ortopedy i zapłaciłem 450 zł. Nie poczułem się dobrze zbadany” – pisali oburzeni internauci.

Inna komentatorka dodała, że „praktycznie u każdego lekarza za samo pociągnięcie klamki jest minimum 250 zł”. „To jest takie zdzierstwo że głowa boli a najgorsze jest to, że często na tej wizycie dostaje się skierowanie na badanie i trzeba ponownie wracać do specjalisty”- oceniła.

Pacjenci, którzy uważają, że ich prawa zostały złamane, mogą skontaktować się z bezpłatną infolinią Rzecznika Praw Pacjenta i Narodowego Funduszu Zdrowia pod numerem 800 190 590. Zgłaszać można się przez 24 godziny na dobę przez cały tydzień.