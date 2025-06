Chciał zainwestować w akcje firmy paliwowej. Przez oszusta stracił 30 tys. złotych

Z opowieści pokrzywdzonego wynika, że pod koniec lutego natrafił w Internecie na atrakcyjną ofertę inwestycji w akcje znanej firmy paliwowej. Zachęcony perspektywą szybkiego zysku, pozostawił swoje dane kontaktowe, wyrażając zainteresowanie inwestowaniem.

Kolejne oszustwo internetowe. Dotyczyło inwestowania w akcje

Tego samego dnia skontaktował się z nim telefonicznie mężczyzna, który przedstawił się jako doradca finansowy i poinformował, że aby rozpocząć inwestowanie, konieczne jest wniesienie wstępnego wkładu w wysokości 1000 złotych. Pokrzywdzony wykonał przelew za pomocą kodu BLIK. W kolejnych dniach otrzymywał liczne telefony od rzekomych konsultantów, którzy informowali go o „zyskach” osiąganych na specjalnie utworzonym koncie inwestycyjnym oraz o założeniu dla niego konta w banku amerykańskim.

Podczas jednego z kontaktów telefonicznych oszuści nakłonili mężczyznę do zainstalowania aplikacji umożliwiającej zdalny dostęp do jego urządzenia. Następnie, wykorzystując ten dostęp, przestępcy przejęli kontrolę nad jego bankowością elektroniczną. Kiedy pokrzywdzony zalogował się do swojego konta bankowego, zauważył brak 8500 złotych. Oszuści uspokajali go, grając na zwłokę. Twierdzili, że jest to jedynie tymczasowy depozyt, który zostanie mu zwrócony.

Niedługo później oszukiwany mężczyzna otrzymał informację, że ktoś próbował zaciągnąć na jego dane kredyt w wysokości 40 tysięcy złotych. Po ponownym zalogowaniu do konta bankowego zauważył, że wykonano z niego kilka przelewów na nieznane rachunki. Łączna suma strat wyniosła niemal 30 tysięcy złotych.

Policja ostrzega przed internetowymi oszustami

Policja apeluje, by zachowywać szczególną ostrożność przy inwestycjach internetowych. Prosi o wzmożoną czujność w kontaktach z osobami oferującymi szybki i wysoki zysk w Internecie. Pamiętajmy:

Nie instalujmy żadnych aplikacji na polecenie nieznanych osób – mogą one służyć do przejęcia kontroli nad naszym telefonem lub komputerem.

Nie udostępniajmy danych do logowania do bankowości internetowej ani nie przekazujmy kodów BLIK.

Zachowujmy ostrożność wobec ofert inwestycyjnych pojawiających się w mediach społecznościowych lub na nieznanych stronach internetowych.

Zawsze weryfikujmy wiarygodność firm i osób oferujących inwestycje – najlepiej skonsultować się z zaufanym doradcą finansowym lub sprawdzić opinie w wiarygodnych źródłach.

Nie podejmujmy pochopnych decyzji finansowych pod wpływem emocji lub nacisków telefonicznych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub podejrzeń o próbę oszustwa, niezwłocznie skontaktujmy się z najbliższą jednostką Policji. Nie dajmy się oszukać.

