Ekskluzywne hotele, pałace, mieszkania, grunty. Diecezje trzymają nieruchomości warte 500 mln zł

„Nie twierdzimy, że to pełna lista majątku diecezji — nie mamy odpowiednich narzędzi, by stworzyć takie zestawienie. Ale z całą odpowiedzialnością możemy powiedzieć: polskie diecezje nie mają mniej, niż pokazujemy” — przekazała Wirtualna Polska.

Wyniki śledztwa dziennikarskiego rozpaliły debatę o finansach Kościoła jak mało co w ostatnich latach. Wirtualna Polska ustaliła, że same struktury diecezjalne dysponują nieruchomościami wartymi co najmniej 495 mln zł: od kamienic stojących przy najbardziej prestiżowych ulicach największych miast, przez luksusowe hotele, aż po tysiące hektarów pól uprawnych i łąk.