Jan Paweł II ma autorytet u młodych? Badanie pokazuje jasno

Badania zostały przeprowadzone na grupie ponad tysiąca dorosłych uczniów między 18 a 21 rokiem życia. 37 proc. z badanych zadeklarowało się jako osoby wierzące, z czego 4 proc. jako osoby głęboko wierzące. Deklarujących się jako osoby niewierzące było 17 proc. Kolejne 22 proc. badanych to osoby niezdecydowane, a 15 proc. to osoby obojętne wobec religii. 8 proc. nie potrafiło udzielić odpowiedzi.

Kolejne pytanie w badaniu dotyczyło uczestnictwa w lekcji religii. Tutaj zadeklarowało je 52,5 proc. badanych. Pozostałe 47,5 proc. nie uczestniczy w zajęciach z tego przedmiotu.

Niemal wszyscy badani zostali ochrzczeni. Bierzmowanie przyjęło o wiele mniej

Badani zostali zapytani również o to, czy podchodzili do poszczególnych sakramentów. 98 proc. z nich zostało ochrzczonych, 96 proc. przystąpiło do pierwszej komunii świętej, ale już jedynie 76 proc. Przyjęło sakrament bierzmowania.

W praktykach religijnych w szkole nie uczestniczy 41 proc. badanych dorosłych uczniów. 25,6 proc. robi to kilka razy w tygodniu, 19,5 proc. raz w tygodniu, 10 proc. raz lub dwa w miesiącu, a około 4 proc. kilka razy w tygodniu.

33,6 proc. badanych deklaruje, że nie przystępuje do spowiedzi; blisko 24 proc., że przystępuje raz na kilka lat; 12 proc. raz w roku; 24 proc. kilka razy w roku; nieco ponad 6 proc. regularnie raz na miesiąc.

To dorośli uczniowie myślą o autorytecie papieży. Jan Paweł II na pierwszym miejscu

CBOS zapytał dorosłych uczniów także o stosunek do trzech ostatnich papieży — Jana Pawła II, Franciszka i Benedykta XVI. Badani mogli na siedmiostopniowej skali ocenić, na ile każdy z nich jest dla nich autorytetem. Najwyższą ocenę z trójki papieży uzyskał Jan Paweł II z wynikiem 3,37. Kolejny był Franciszek z wynikiem 2,29. Na ostatnim miejscu uplasował się Benedykt XVI z wynikiem 2,13.

