Zmiany klimatu przyspieszają. Ekspertka: czeka nas ekstremalne lato

Jak wskazuje klimatolożka profesor Joanna Wibig z Zakładu Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego, ostatni rok był najcieplejszym w historii globalnych pomiarów. Ekspertka zwraca uwagę, że choć tegoroczne temperatury niekoniecznie będą ekstremalne w każdej części globu, prognozy wskazują, że w naszym kraju zbliżą się do rekordowych wartości.

Lato 2025 cieplejsze od zeszłorocznego

W Polsce spodziewać się można lata cieplejszego od przeciętnego, chociaż suma opadów prawdopodobnie nie odbiegnie istotnie od normy. Profesor zaznacza jednak, że prognozy długoterminowe mają charakter orientacyjny i nie zawsze się sprawdzają.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Polsce notowano zaledwie kilka dni w roku, podczas których temperatura przekraczała 30 stopni Celsjusza. Obecnie takich dni jest już co najmniej trzykrotnie więcej, a wszystko wskazuje na to, że ta liczba nadal będzie rosła. Wzrost ten jest jednym z dowodów na postępujące zmiany klimatyczne.

Nieregularne opady i nasilające się susze. Będzie zmiana?

Wyższe temperatury przyczyniają się także do zmiany charakteru opadów atmosferycznych. – Wyższa temperatura wpływa też na zmienny reżim opadowy. A więc możemy się spodziewać, że częściej będzie bezdeszczowo, ale jak już przyleje, to naprawdę porządnie. To jeszcze nie jest wynik istotny statystycznie, ale już widać takie tendencje, że intensywnych, ulewnych opadów mamy ciut więcej niż dawniej. Co gorsza, częściej też mamy do czynienia z suszą – mówi dziennikarzom PAP klimatolożka.

Wzrost częstotliwości susz to kolejne niepokojące zjawisko, które może mieć poważne skutki dla rolnictwa, gospodarki wodnej oraz bezpieczeństwa żywnościowego.

Klimatolożka przypomina, że miesiąc lipiec to czas wzmożonej aktywności układów niżowych nad Oceanem Atlantyckim, które mają wpływ na pogodę w Polsce. – Wędrując nad nami, przynoszą na zmianę dzień deszczowy, potem słoneczny, potem znowu deszczowy. Dlatego zmienność pogody w lipcu jest typowa dla naszej strefy klimatycznej i ta tendencja najprawdopodobniej się utrzyma – dodaje.

